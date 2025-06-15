İİT, uluslararası eylem çağrısı yaptı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının durdurulması için uluslararası eylem çağrısında bulundu.
İİT Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in İran’a saldırılarının “şiddetle kınandığı” kaydedildi. Açıklamada, saldırıların İran’ın egemenliği, güvenliği ve uluslararası hukukun “açık ihlâli” olduğuna işaret edildi.
Uluslararası topluma ve BM Güvenlik Konseyine (BMGK) "tüm bölgede güvenlik, barış ve istikrarı tehdit eden bu saldırganlık karşısında sorumluluklarını üstlenmeleri ve bunu durdurmak için hızlı ve kararlı şekilde harekete geçmeleri" çağrısında bulunuldu.
AA