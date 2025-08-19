"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 AĞUSTOS 2025 SALI - YIL: 56

"Ukrayna NATO'nun asla bir parçası olmayacak"

19 Ağustos 2025, Salı 17:11
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış sürecine ilişkin Ukrayna'nın "asla NATO'nun parçası olmayacağını yineledi.

Trump, dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray'da Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmaya dair yaptıkları görüşmeye dair değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Zelenskiy'ye ilişkin şaşırdığı konulara dair soruya, "Belki düşündüğümden daha iyi anlaşmaları olabilir." yanıtını verdi.

Avrupalı liderlerin ABD'ye saygı duyduğunu, bir yıl önce durumun böyle olmadığını belirterek Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek istediklerini yineleyen Trump, Putin ve Zelenskiy'nin olası görüşmesine ilişkin, "Önce bir ikisi bir araya gelsinler. Tam olarak arkadaş sayılmazlar." dedi.

Trump, dün Putin ile telefonda görüştüğünü ve "bir şeyleri başarmaya az kaldığını" ifade ederek, sonlandırmaya çalıştığı savaşların en zorunun Rusya-Ukrayna Savaşı olduğunu savundu.

Putin ile Avrupalı liderlerin önünde görüşmediğini çünkü "aralarında pek sıcak ilişkiler" olmadığını kaydeden Trump, "Umarım Başkan Putin iyi davranır. Olmazsa zor bir durum olacak. Umarım Zelenskiy yapması gerekeni yapar. Onun da (barış konusunda) biraz esneklik göstermesi gerekiyor." dedi.

Trump, bu savaş hakkında "Başlatılmaması gereken bir savaş bu. Bunu yapmazsınız. Kendi boyutunuzun 10 katı olan bir ülkeye karşı çıkmazsınız, çok fazla para da aldılar." diye konuştu.

"(Ukrayna), NATO'nun bir parçası olmayacak"

Ukrayna sınırını savunmak için ABD askerlerinin sahada olmayacağı konusunda güvence verip veremeyeceğine ilişkin soruya Trump, "Benim güvencem var, ben Başkanım. Ben sadece insanların öldürülmesini durdurmaya çalışıyorum." yanıtını verdi.

Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinde sorumluluğun büyük kısmını üsteleneceğini dile getiren Trump, "Onlar (Ukrayna), NATO'nun bir parçası olmayacak." dedi.

Trump, Beyaz Saray'daki toplantıya katılan liderlerden birinin "bir iki ay içinde tekrar buluşma" önerisi sunduğunu aktararak "Ben de dedim ki, 'bir ay ya da iki ay mı? Bir ya da iki ayda 40 bin kişi daha ölecek, bunu bu gece yapmanız lazım.' Gerçekten de Başkan Putin'i aradım, Başkan Zelenskiy ile bir görüşme ayarlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Trump, Avrupa liderlerinin bu savaşla ABD'den çok daha fazla meşgul olduklarını ve ülkelerini yönetmeye geri dönmek istediklerini belirterek, "(Ukrayna için) Bir tür güvenlik sağlanacak. Ama bu NATO olamaz, bu asla ve asla gerçekleşmeyecek bir şey." dedi.

Washington'da Ulusal Muhafızların görevlendirilmesi

Trump, güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla ilan ettiği "kamu güvenliği acil durumu" kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafız görevlendirdiği başkent Washington'ın birkaç gün içinde çok daha güvenli hale gelmeye başladığının ifade etti.

Washington sokaklarında insanların artık çok daha rahat şekilde gezebildiğini savunan Trump, ülke sınırlarının da çok daha güvenli hale geldiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 85
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Ukrayna NATO'nun asla bir parçası olmayacak"

    Washington'da yapılan görüşmeyi değerlendirmek için bir araya geldi

    İran’da enerji tüketimini azaltmak için 13 eyalette kamu kurumları tatil edildi

    Antalya'daki orman yangınlarının yarısının sebebi: "Kontrolsüz piknik"

    İsrail halkı da Gazze’deki zulme karşı ayakta

    Emekli aylıkları açlık sınırının altında

    Gazze’de her gün en az 30 kişi sakat kalıyor

    Soğan ve patates elde kaldı

    Vatandaşın yarısı alt gelir grubunda

    Şara: SDG anlaşmamıza uymuyor

    AKP anketinde de ekonomide kötümser tablo

    Beyaz Saray’daki 2. Trump-Zelenskiy görüşmesinde hangi mesajlar verildi?

    İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı

    Trump: Putin-Zelenskiy zirvesi için hazırlıklara başladım

    Beyaz Saray’da buluştular: "Putin ve Zelenskiy 2 hafta içinde bir araya gelecek"

    "İsrail tarafından 2. İran savaşının yeniden kışkırtılacağına dair spekülasyonlar var"

    Yapay zekayla oluşturulan sahte görsellere ve seslere çok dikkat etmek gerekiyor!

    İspanya'da aşırı sıcaklar 2 bin 405 kişinin ölümüne sebep oldu

    Pakistan'daki sellerde ölenlerin sayısı 657'ye yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Meşveret ve şûrâ vazgeçilmezimiz
    Genel

    İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı
    Genel

    Emekli aylıkları açlık sınırının altında
    Genel

    Beyaz Saray’daki 2. Trump-Zelenskiy görüşmesinde hangi mesajlar verildi?
    Genel

    Şara: SDG anlaşmamıza uymuyor
    Genel

    AKP anketinde de ekonomide kötümser tablo
    Genel

    Beyaz Saray’da buluştular: "Putin ve Zelenskiy 2 hafta içinde bir araya gelecek"
    Genel

    Trump: Putin-Zelenskiy zirvesi için hazırlıklara başladım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.