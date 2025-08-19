Antalya'daki orman yangınlarının yarısının sebebi: "Kontrolsüz piknik"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentte meydana gelen orman yangınlarının yarısının piknik faaliyetlerinden kaynaklandığını bildirdi.

Orman Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen orman yangınlarıyla mücadelede ek tedbirlerin değerlendirildiği toplantı sonrası konuşan Şahin, bu yıl Antalya'da meydana gelen 128 orman yangınında 589 hektar alanın zarar gördüğünü belirtti.

Bu yangınların 111'inde 1 ila 5 hektar arasında alanın yandığını kaydeden Şahin, 25 Temmuz'da Gazipaşa'da çıkan ve 367 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının ise bu sezonki en büyük yangın olduğunu söyledi.

Şahin, ekiplerin 105 orman dışı zirai alan yangınına da müdahale ettiğini vurgulayarak, toplam 86 hektar orman dışı alanın da yangında zarar gördüğünü ifade etti.

Şahin, "Bölgemizdeki orman yangınlarının yüzde 93'ünü 5 hektarın altında tutarak ekiplerimiz önemli bir başarıya imza atmış oldu. Antalya gibi Türkiye'nin toplam orman varlığının yüzde 5'ine sahip kent için oldukça makul bir seviyedir." diye konuştu.

Antalya'da sadece orman bölge müdürlüğü değil, AFAD, jandarma, emniyet gibi tüm kurumların yangınlara karşı hazırlıklı olduğunun altını çizen Şahin, yangınların başlamasında insan unsuruna dikkati çekti.

Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Orman yangınlarının yüzde 95'i insan kaynaklı çıkıyor. Antalya'da Orman Yangınlarını Önleme Planı üzerine çalıştık. Kentteki son 5 yılda orman yangınlarının yüzde 10'u enerji nakil hatlarından, yüzde 19'u zirai faaliyetlerden, yüzde 28'i turizm faaliyetlerinden ve yüzde 41'i kontrolsüz piknikten çıkmış. Yani orman yangınlarının yarısı piknik faaliyetlerinden çıkıyor. Bu rakamlar son 5 yılda Antalya yangınlarının analizi sonucu elde edilen veriler. Tüm yangınların yüzde 95'i insan kaynaklı, eğer insanlarımız hassas olurlarsa ciğerlerimizin yanmasını önleyebiliriz."

Şahin, Antalya'da Orman Yangınlarını Önleme Planı'nın çalışmasıyla ilgili eski Orman Genel Müdür Yardımcısı Nurettin Doğan'ın kendilerine destek verdiğini ve bu kapsamda taslak planı ortaya çıkardıklarını ifade etti.

Son 5 yıldaki yangınların ısı haritalarını çıkardıklarını dile getiren Şahin, o bölgelerde özel çalışmalar yapacaklarını ve bölge halkını hem eğiteceklerini hem de erken uyarı sistemiyle yöre halkını uyaracaklarını aktardı.