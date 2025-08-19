Gazze’de her gün en az 30 kişi sakat kalıyor

İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü soykırımda her gün en az 30 Filistinlinin kalıcı ya da geçici olarak sakat kaldığı belirtildi.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütünden (Euro-Med) yapılan yazılı açıklamada, son 22 ayda Gazze’deki sakat insan sayısının yüzde 35’lik bir artış gösterdiği kaydedildi. Sakatlıkların, İsrail’in Filistinlilere yönelik kasıtlı ve sistematik şekilde aşırı güç kullanımıyla gerçekleştirdiği saldırıların bir sonucu olduğu ifade edildi. İsrail ordusunun, Gazze’de mümkün olan en fazla sayıda ölüm ve yaralanma olması, Filistinlilerin kalıcı sakatlıklar, psikolojik ve fiziksel acılar yaşaması için son derece yıkıcı silahlar kullandığı vurgulandı. AA

