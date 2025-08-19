Soğan ve patates elde kaldı

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta çiftçinin problemleri bitmek bilmiyor. Bu yıl don, sel, kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle birçok tarımsal üründen verim alamayan çiftçi, üretimini yaptığı soğan ve patates için alıcı bulamaz oldu.

BirGün’ün haberine göre Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde ürettiği soğan ve patatesi, maliyetin bile altında satamayan çiftçiler, ürünün sökümünü yapıp, tarlada bıraktı. Üreticiler, ihtiyaç sahiplerinin tarladan istediği kadar patatesi ücretsiz alabileceklerini Aydıncık ilçesi ve bağlı belde ve köylerinde anons ettirdiler. Üretici Mehmet Doğan, “Şimdi burada patatesi söküyoruz, millete vereceğiz. Gelsinler, parasız alıp götürecekler. Zaten zarar ediyoruz. Onun için köylüye vereceğiz. Herkes kendi ihtiyacını alsın” derken, soğan ihtiyacını karşılamaya çalışan emekli Berke Sarıkaya da, “Burada kalan soğanlardan kışlık ihtiyacımı karşılıyorum, topluyorum” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

