"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 AĞUSTOS 2025 SALI - YIL: 56

İsrail halkı da Gazze’deki zulme karşı ayakta

19 Ağustos 2025, Salı 13:05
İsrail’de hükümetin Gazze Şeridi’ni işgal planı yerine esir takası anlaşması imzalaması talebiyle düzenlenen genel grev ve protestolara katılanların sayısı 1 milyonu aştı.

NETANYAHU'NUN SOYKIRIM VE İŞGAL POLİTİKASI PROTESTO EDİLİYOR

İsrail’de, hükümetin Gazze Şeridi’ni işgal planı yerine esir takası anlaşması imzalaması talebiyle genel grev ve protesto düzenlendi.

İsrailli esir ailelerinin oluşturduğu çatı platformundan yapılan açıklamada, ülke genelinde düzenlenen gösteri, yürüyüş ve etkinliklere bir milyondan fazla kişinin iştirak ettiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Tel Aviv’deki “Rehineler Meydanı’ndaki” faaliyetlerin sona ermesinin, hareketin bittiği anlamına gelmediği vurgulanarak, Hamas’ın elindeki esirler serbest bırakılana kadar protesto ve eylemlere devam edileceği ifade edildi. Sendikalar ve muhalefet esir takası anlaşması istiyor.

“Hükümetin rehineleri kurban etmesine izin vermeyiz”

İsrail medyası, grevin ülke genelinde ulaşımı aksattığını, özellikle tren seferlerinin durma noktasına gelmesiyle ciddî trafik sıkışıklıklarının yaşandığını aktardı. Gösterilerde “Hükümetin rehineleri kurban etmesine izin vermeyeceğiz” yazılı pankartlar taşınırken, Kanal 12 televizyonu Tel Aviv’deki merkezî mitinge on binlerce kişinin katıldığını duyurdu. Göstericiler, “ateşkes pahasına bile olsa” esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir takas anlaşması taleplerini tekrarladı.  İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud partisinin Tel Aviv’deki genel merkezi önünde binlerce protestocu ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

AA

Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Antalya'daki orman yangınlarının yarısının sebebi: "Kontrolsüz piknik"

    İsrail halkı da Gazze’deki zulme karşı ayakta

    Emekli aylıkları açlık sınırının altında

    Gazze’de her gün en az 30 kişi sakat kalıyor

    Soğan ve patates elde kaldı

    Vatandaşın yarısı alt gelir grubunda

    Şara: SDG anlaşmamıza uymuyor

    AKP anketinde de ekonomide kötümser tablo

    Beyaz Saray’daki 2. Trump-Zelenskiy görüşmesinde hangi mesajlar verildi?

    İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı

    Trump: Putin-Zelenskiy zirvesi için hazırlıklara başladım

    Beyaz Saray’da buluştular: "Putin ve Zelenskiy 2 hafta içinde bir araya gelecek"

    "İsrail tarafından 2. İran savaşının yeniden kışkırtılacağına dair spekülasyonlar var"

    Yapay zekayla oluşturulan sahte görsellere ve seslere çok dikkat etmek gerekiyor!

    İspanya'da aşırı sıcaklar 2 bin 405 kişinin ölümüne sebep oldu

    Pakistan'daki sellerde ölenlerin sayısı 657'ye yükseldi

    Gazze’deki ABD'li hemşire: ''Durum felaket ötesi'' - "Hastanede açlıktan ölen bebeklere şahit olduk"

    Mısır: Sözde 'Büyük İsrail' açıklamalarını reddediyoruz

    'Trump, Putin tarafından kandırıldı'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Meşveret ve şûrâ vazgeçilmezimiz
    Genel

    İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı
    Genel

    Beyaz Saray’daki 2. Trump-Zelenskiy görüşmesinde hangi mesajlar verildi?
    Genel

    Beyaz Saray’da buluştular: "Putin ve Zelenskiy 2 hafta içinde bir araya gelecek"
    Genel

    Trump: Putin-Zelenskiy zirvesi için hazırlıklara başladım
    Genel

    Emekli aylıkları açlık sınırının altında
    Genel

    Şara: SDG anlaşmamıza uymuyor
    Genel

    AKP anketinde de ekonomide kötümser tablo

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.