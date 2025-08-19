İsrail halkı da Gazze’deki zulme karşı ayakta

İsrail’de hükümetin Gazze Şeridi’ni işgal planı yerine esir takası anlaşması imzalaması talebiyle düzenlenen genel grev ve protestolara katılanların sayısı 1 milyonu aştı.

NETANYAHU'NUN SOYKIRIM VE İŞGAL POLİTİKASI PROTESTO EDİLİYOR

İsrail’de, hükümetin Gazze Şeridi’ni işgal planı yerine esir takası anlaşması imzalaması talebiyle genel grev ve protesto düzenlendi.

İsrailli esir ailelerinin oluşturduğu çatı platformundan yapılan açıklamada, ülke genelinde düzenlenen gösteri, yürüyüş ve etkinliklere bir milyondan fazla kişinin iştirak ettiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Tel Aviv’deki “Rehineler Meydanı’ndaki” faaliyetlerin sona ermesinin, hareketin bittiği anlamına gelmediği vurgulanarak, Hamas’ın elindeki esirler serbest bırakılana kadar protesto ve eylemlere devam edileceği ifade edildi. Sendikalar ve muhalefet esir takası anlaşması istiyor.

“Hükümetin rehineleri kurban etmesine izin vermeyiz”

İsrail medyası, grevin ülke genelinde ulaşımı aksattığını, özellikle tren seferlerinin durma noktasına gelmesiyle ciddî trafik sıkışıklıklarının yaşandığını aktardı. Gösterilerde “Hükümetin rehineleri kurban etmesine izin vermeyeceğiz” yazılı pankartlar taşınırken, Kanal 12 televizyonu Tel Aviv’deki merkezî mitinge on binlerce kişinin katıldığını duyurdu. Göstericiler, “ateşkes pahasına bile olsa” esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir takas anlaşması taleplerini tekrarladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud partisinin Tel Aviv’deki genel merkezi önünde binlerce protestocu ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.