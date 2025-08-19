Emekli aylıkları açlık sınırının altında

Türkiye’de emeklilerin ekonomik zorlukları, en düşük emekli aylığının 16.881 TL olmasına rağmen artarak devam ediyor. Dul ve yetim aylıkları ise açlık sınırının çok altında kalarak milyonlarca vatandaşı temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekecek bir noktaya getirdi.

Açlık sınırı 26 bin lirayı geçti

Vatandaşın yarısı alt gelir grubunda Barınma, gıda, enerji ve ulaşım gibi zorunlu harcamalar karşısında emekliler, her geçen gün daha da zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki yazısında, Türkiye’deki emeklilerin yaşadığı gelir kısıtlılığına dikkat çekerek Avrupa’daki ek yardım mekanizmalarına vurgu yaptı. Erdursun, açlık ve yoksulluk sınırları göz önüne alındığında, emeklilerin büyük bir kısmının zorunlu ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını belirtti. Haber Merkezi

