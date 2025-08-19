Şara: SDG anlaşmamıza uymuyor

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile 10 Mart Mutabakatı’nın uygulama mekanizmaları üzerine görüşmelerin sürdüğünü belirterek, “SDG, uygulamaya hazır olduklarını söylüyor ve bazı detaylar talep ediyor. SDG’nin medya ve müzakerelerde dile getirdikleriyle sahadaki tutumları arasında mutabakat konusunda çelişkili sinyaller var.” dedi.

Şara ayrıca, “10 Mart Mutabakatı’nda Suriye, SDG, ABD ve Türkiye mutabık kaldı. Suriye’nin kuzeydoğusunda aktif olan bu dört taraf bir konuda mutabık kaldıysa, bu iş olacaktır” diye konuştu. Mutabakatın uygulanması için yıl sonuna kadar süre bulunduğunun altını çizen Şara, uluslararası aktörlerin, Suriye’nin kuzeydoğu meselesinin barışçıl yöntemlerle çözülmesine destek verdiğini vurguladı. AA

Okunma Sayısı: 220

