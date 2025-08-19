"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 AĞUSTOS 2025 SALI - YIL: 56

AKP anketinde de ekonomide kötümser tablo

19 Ağustos 2025, Salı 11:58
AKP’nin araştırmasında, 2026 için ekonominin iyi olacağını düşünenler yüzde 21.7’de kalırken, kötü olacağını söyleyenler yüzde 30.3 oldu.

AKP iç ekonomik gelişmelerinin yanı sıra, dış ülkelerde yaşanan gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkilerini araştırdı. Toplumun 2026 yılı için ekonomiden beklentilerini de sordu. Katılımcıların 2026 yılında ekonomi beklentileri araştırmaya şöyle yansıdı: Çok daha iyi olur yüzde 5.1, iyi olur yüzde 21.7, aynı olur yüzde 21.6, kötü olur yüzde 30.3, çok daha kötü olur 21.1.

2026 yılı beklentileri olumsuz

Ekonomi’nin haberine göre, katılımcıların beklentileri araştırmada analiz edilerek, “2026 yılına yönelik Türkiye ekonomisi beklentileri genel olarak kötümser bir tablo çizmektedir. Buna göre; katılımcılardan ekonominin kötüleşeceğini düşünenlerin toplam oranı (51.4,) iyi olacağını düşünenlerin toplam oranından (yüzde 26.8) hayli yüksek olarak gözlendi. Bu beklentilerde Ukrayna- Rusya, İran-İsrail savaşları gibi dış gelişmelerin yanı sıra ABD’nin yeni gümrük vergileri gibi faktörlerinde etkisinin olabileceği göz önüne alınmalıdır” denildi.

Dış politikadaki gerginlik ekonomiye yük getirir

İç ekonomik gelişmelerden olduğu kadar, ülke dışında meydana gelen gelişmeler de araştırmada yer aldı. Araştırmada ortaya çıkan sonuçlara göre; İran-İsrail Savaşı’nın Türkiye’nin Ortadoğu ile ticaretinin önüne yeni problemler çıkarması ihtimalinden dolayı olumsuz etki edeceği, enerji maliyetleri tarafında ithalat –ihracattaki olumsuzlukların üretileni satmada , turizm gelirlerinin de gelirler tarafında zorluklara neden olmasının beklendiğine işaret edildiğine dikkat çekildi. İran-İsrail Savaşı’nın Türkiye ekonomisini en çok etkileyeceği öngörülen alanlar incelendiğinde katılımcıların yüzde 34.7’sinin enerji maliyetleri, 19.1’nin ticaret hacmi ve yüzde 17’sinin finans piyasalarını etkileyeceği şeklinde görüş bildirdiği gözlendi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 211
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Antalya'daki orman yangınlarının yarısının sebebi: "Kontrolsüz piknik"

    İsrail halkı da Gazze’deki zulme karşı ayakta

    Emekli aylıkları açlık sınırının altında

    Gazze’de her gün en az 30 kişi sakat kalıyor

    Soğan ve patates elde kaldı

    Vatandaşın yarısı alt gelir grubunda

    Şara: SDG anlaşmamıza uymuyor

    AKP anketinde de ekonomide kötümser tablo

    Beyaz Saray’daki 2. Trump-Zelenskiy görüşmesinde hangi mesajlar verildi?

    İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı

    Trump: Putin-Zelenskiy zirvesi için hazırlıklara başladım

    Beyaz Saray’da buluştular: "Putin ve Zelenskiy 2 hafta içinde bir araya gelecek"

    "İsrail tarafından 2. İran savaşının yeniden kışkırtılacağına dair spekülasyonlar var"

    Yapay zekayla oluşturulan sahte görsellere ve seslere çok dikkat etmek gerekiyor!

    İspanya'da aşırı sıcaklar 2 bin 405 kişinin ölümüne sebep oldu

    Pakistan'daki sellerde ölenlerin sayısı 657'ye yükseldi

    Gazze’deki ABD'li hemşire: ''Durum felaket ötesi'' - "Hastanede açlıktan ölen bebeklere şahit olduk"

    Mısır: Sözde 'Büyük İsrail' açıklamalarını reddediyoruz

    'Trump, Putin tarafından kandırıldı'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Meşveret ve şûrâ vazgeçilmezimiz
    Genel

    İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı
    Genel

    Beyaz Saray’daki 2. Trump-Zelenskiy görüşmesinde hangi mesajlar verildi?
    Genel

    Beyaz Saray’da buluştular: "Putin ve Zelenskiy 2 hafta içinde bir araya gelecek"
    Genel

    Trump: Putin-Zelenskiy zirvesi için hazırlıklara başladım
    Genel

    Emekli aylıkları açlık sınırının altında
    Genel

    Şara: SDG anlaşmamıza uymuyor
    Genel

    AKP anketinde de ekonomide kötümser tablo

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.