AKP anketinde de ekonomide kötümser tablo

AKP’nin araştırmasında, 2026 için ekonominin iyi olacağını düşünenler yüzde 21.7’de kalırken, kötü olacağını söyleyenler yüzde 30.3 oldu.

AKP iç ekonomik gelişmelerinin yanı sıra, dış ülkelerde yaşanan gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkilerini araştırdı. Toplumun 2026 yılı için ekonomiden beklentilerini de sordu. Katılımcıların 2026 yılında ekonomi beklentileri araştırmaya şöyle yansıdı: Çok daha iyi olur yüzde 5.1, iyi olur yüzde 21.7, aynı olur yüzde 21.6, kötü olur yüzde 30.3, çok daha kötü olur 21.1.

2026 yılı beklentileri olumsuz

Ekonomi’nin haberine göre, katılımcıların beklentileri araştırmada analiz edilerek, “2026 yılına yönelik Türkiye ekonomisi beklentileri genel olarak kötümser bir tablo çizmektedir. Buna göre; katılımcılardan ekonominin kötüleşeceğini düşünenlerin toplam oranı (51.4,) iyi olacağını düşünenlerin toplam oranından (yüzde 26.8) hayli yüksek olarak gözlendi. Bu beklentilerde Ukrayna- Rusya, İran-İsrail savaşları gibi dış gelişmelerin yanı sıra ABD’nin yeni gümrük vergileri gibi faktörlerinde etkisinin olabileceği göz önüne alınmalıdır” denildi.

Dış politikadaki gerginlik ekonomiye yük getirir

İç ekonomik gelişmelerden olduğu kadar, ülke dışında meydana gelen gelişmeler de araştırmada yer aldı. Araştırmada ortaya çıkan sonuçlara göre; İran-İsrail Savaşı’nın Türkiye’nin Ortadoğu ile ticaretinin önüne yeni problemler çıkarması ihtimalinden dolayı olumsuz etki edeceği, enerji maliyetleri tarafında ithalat –ihracattaki olumsuzlukların üretileni satmada , turizm gelirlerinin de gelirler tarafında zorluklara neden olmasının beklendiğine işaret edildiğine dikkat çekildi. İran-İsrail Savaşı’nın Türkiye ekonomisini en çok etkileyeceği öngörülen alanlar incelendiğinde katılımcıların yüzde 34.7’sinin enerji maliyetleri, 19.1’nin ticaret hacmi ve yüzde 17’sinin finans piyasalarını etkileyeceği şeklinde görüş bildirdiği gözlendi.

Haber Merkezi