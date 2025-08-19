Vatandaşın yarısı alt gelir grubunda

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılını referans alan sosyoekonomik seviye (SES) verilerini ilk kez il ve ilçe düzeyinde yayınladı. 26 milyondan fazla haneyi kapsayan çalışmada, gelir düzeyi, eğitim süresi ve meslek bilgilerine göre oluşturulan skorlar dikkat çekici bir eşitsizlik tablosunu gözler önüne serdi.

Verilere göre Türkiye genelindeki hanelerin yalnızca %1,1’i “en üst” sosyoekonomik grupta yer aldı. “Üst” gruptaki hanelerin oranı ise %11’de kaldı. Buna karşılık, hanelerin %16,7’si “en alt”, %18,6’sı “alt” ve %16,5’i “alt orta” seviyede bulunuyor. Böylece toplam hanelerin %51,8’i düşük yaşam standartlarına sahip olarak sınıflandırıldı. Karar’ın haberine göre bu durum, Türkiye’deki her iki haneden birinin ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı koşullarda yaşadığını ortaya koydu. Haber Merkezi

