"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ŞUBAT 2026 SALI - YIL: 56

Venezuela'da 897 siyasi tutuklu serbest bırakıldı

10 Şubat 2026, Salı 09:57
Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, aralık ayından bu yana aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu 897 kişinin serbest bırakıldığını belirtti.

Ulusal basında çıkan habere göre Cabello, hükümetin aralık ayından bu yana 897 tutukluyu serbest bıraktığını, 1 kişi dışında hapiste hiçbir muhalifin bulunmadığını savundu.

 

Cabello, tekrar tutuklanan eski muhalif milletvekili Juan Pablo Guanipa'nın tahliye şartlarını ihlal ettiğini öne sürerek, "Bazı siyasetçiler istedikleri her şeyi yapabileceklerini ve ülkeyi karıştırabileceklerini sandı." ifadesini kullandı.

Muhalefet lideri Maria Corina Machado, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hükümete tepki göstererek, "Sivil giyimli, ağır silahlı kişiler 4 araçla geldi ve kendisini zorla götürdü. Derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Guanipa'nın oğlu Ramon Guanipa da açıklamasında, babasının kimliği belirsiz kişiler tarafından götürüldüğünü dile getirerek, "Şu ana kadar babamın akıbetine ilişkin resmi bir bilgiye sahip değiliz. Babam hiçbir suç işlemedi ve kendisine uygulanan adli kontrol tedbirlerini ihlal etmedi. Babamın tahliye belgesine sahibim, bu belgede açıkça belirtilen tek şartlar, her 30 günde bir mahkemeye başvurması ve ülke dışına çıkış yasağıdır." dedi.

The New York Times gazetesinin haberine göre, Venezuela'daki insan hakları örgütü Foro Penal'in yöneticisi Alfredo Romero, cezaevlerinden serbest bırakılan siyasi tutukluların olduğunu aktarmıştı.

Romero, geçici hükümet yetkililerinin, dün en az 35 siyasi tutukluyu serbest bıraktığını duyurmuştu.

Serbest bırakılanlar arasında Juan Pablo Guanipa ve Perkins Rocha gibi muhalif isimler yer almıştı.

Venezuela'daki tutuklular

Venezuela'da Nicolas Maduro yönetimi döneminde, ABD ile yürütülen müzakereler kapsamında gündeme gelen ve terör ile casusluk gibi suçlamalar yöneltilen yabancı uyruklu tutukluların cezaevlerinde tutuldukları biliniyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, siyasi tutukluların serbest bırakılmasına ilişkin girişimlerde bulunmuş ve geçen yıl bu kapsamda özel temsilcisi Richard Grenell'i Venezuela'ya göndermişti. Gözaltına alınan 20'den fazla ABD vatandaşı yaz aylarına kadar serbest bırakılmıştı.

Trump yönetiminin Venezuela hükümetine yönelik askeri ve ekonomik baskıyı artırdığı sonraki aylarda, ülkede birkaç ABD vatandaşı daha gözaltına alınmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 222
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD, uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla Doğu Pasifik'te bir tekneyi daha vurdu: 2 kişi öldü

    28 Şubat’ın dışlayıcı mirasını hatırlatıyor

    İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu operasyonu: 305 şüpheli yakalandı

    ABD'de Rümeysa Öztürk hakkındaki "sınır dışı" davası düştü

    Venezuela'da 897 siyasi tutuklu serbest bırakıldı

    İran: ABD, 4 şartının kabul edilmemesi halinde saldırı tehdidinde bulundu

    Dünya bu eserleri okuyor: Risale-i Nur'a ilgi her geçen gün artıyor - İman temelli yol haritası

    Fenerbahçe, 3 golle 3 puana uzandı

    Münih Güvenlik Raporu: Küresel düzen "yıkım altında" - ABD, koruyucu değil bizzat tasfiyeci konumda!

    'İsrail, Kudüs'ün demografisini değiştirmek için kapsamlı plan yürütüyor'

    'Isıtıcıyı kullandık, hakkınızı helal edin'

    ABD'de "yasa dışı biyolojik laboratuvar" soruşturması: Gözaltına alınan İsrail vatandaşı serbest bırakıldı

    Zelenskiy: Kiev'de 1400'den fazla apartman ısıtmasız kaldı

    Türkiye'nin nüfus istatistikleri açıklandı: Nüfusu 1 milyonu aşan ilk ilçe Esenyurt oldu

    Kastamonu’nun sevilen ismi kazada vefat etti

    Instagram’daki “olmayan hayatlar”

    Şans oyunları sekmeleri kaldırıldı

    Oyunlara devlet freni

    Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Dünya bu eserleri okuyor: Risale-i Nur'a ilgi her geçen gün artıyor - İman temelli yol haritası
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    28 Şubat’ın dışlayıcı mirasını hatırlatıyor
    Genel

    İran: ABD, 4 şartının kabul edilmemesi halinde saldırı tehdidinde bulundu
    Genel

    ABD'de Rümeysa Öztürk hakkındaki "sınır dışı" davası düştü
    Genel

    İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu operasyonu: 305 şüpheli yakalandı
    Genel

    Venezuela'da 897 siyasi tutuklu serbest bırakıldı
    Genel

    ABD, uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla Doğu Pasifik'te bir tekneyi daha vurdu: 2 kişi öldü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.