Uyuşturucu ile mücadele lafta kaldı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KÂĞIT ÜZERİNDE KALDI. TOPLAM 3,3 MİLYAR TL’LİK KAYNAK GEREKEN AMATEM VE ÇEMATEM İNŞAAT PROJELERİ İÇİN 2026 BÜTÇESİNDEN YALNIZCA 241 MİLYON TL AYRILDI.

- YETERLİ PARA AYRILMIŞ DEĞİL

- BARONLARA VE KARTELLERE DOKUNULSUN

Uyuşturucu kaynaklı ölümler artarken bağımlılıkla mücadele kâğıt üzerinde kaldı.

Mücadelede yaşanan zâfiyet nedeniyle baronlar ve karteller için adeta bulunmaz ülke konumuna gelen Türkiye’deki uyuşturucu batağı her geçen gün daha da derinleşti. Giderek artan yoksulluk ve işsizlik, madde bağımlılığına eğilimi de artırdı. BirGün’ün haberine göre, Türkiye’de uyuşturucu yaşı, resmî verilere göre lise çağına kadar indi. Giderek derinleşen uyuşturucu batağına karşın iktidarın eylemsizliği, bütçe verilerine yansıdı. AMATEM ve ÇEMATEM projelerine yönelik veriler de Türkiye’de uyuşturucu kullanımının çocuk yaşa kadar düşmesine yol açan eylemsizliği bir kez daha ortaya koydu.

Ödenek yok

Türkiye’de 2021’de 137 olan madde bağımlılığına yönelik tedavi ve rehabilitasyon merkezi sayısı, 2025’in sonunda ancak 138’e çıkarılabildi. 2026 yılı kamu yatırımı programı, ihtiyaca rağmen AMATEM ve ÇEMATEM sayısının talep edilen ölçüde artırılamayacağını gözler önüne serdi.

AMATEM ve ÇEMATEM yapımı kapsamında 2026 yılı için yalnızca 241 milyon TL’lik ödenek ayrıldığı görüldü. Programda, altı kentte 210 yataklı AMATEM ve 65 yataklı ÇEMATEM yapımına devam edildiği ifade edildi. Ancak projeler kapsamında yapılan harcamanın düşüklüğü, merkezlerin inşaatında ilerlenemediğini gün yüzüne çıkardı. Buna göre, toplam maliyeti 3,3 milyar TL ile ifade edilen AMATEM ve ÇEMATEM projeleri için 2025 yılı sonu itibarıyla yalnızca 76,6 milyon TL harcandı.

Ciddiyetsizliğin itirafı

Türkiye’deki uyuşturucu batağına ve iktidarın eylemsizliğine yönelik gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Bağımlılık ile mücadele kağıt üzerinde” dedi.

2024 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı’na ayrılan 9,3 milyar TL’lik bağımlılıkla mücadele bütçesinin yalnızca yüzde 30’unun harcandığını belirten Bakırlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Madde kullanım yaşının ilkokula kadar düştüğü ülkemizde, bağımlılıkla mücadele için bu harcama rakamlarını kabul etmek mümkün değil. Gençler tedavi sırası beklerken, kamu kaynakları kâğıt üzerinde bekliyor ya da başka kurumlara aktarılıyor. Bu tablo, mücadeledeki ciddiyetsizliğin itirafıdır. Bir yanda her yıl ayrılan bütçe rakamları, diğer yanda harcanmayan milyarlar…”

