"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ŞUBAT 2026 SALI - YIL: 56

ABD'de Rümeysa Öztürk hakkındaki "sınır dışı" davası düştü

10 Şubat 2026, Salı 10:07
ABD'de göçmenlik yargıcı, Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkında yürütülen sınır dışı etme sürecini, hukuki dayanak bulunmadığı gerekçesiyle sonlandırdı.

Avukatları, Öztürk hakkındaki sınır dışı etme işlemlerinin göçmenlik yargıcı tarafından sonlandırıldığını duyuran belgeleri federal mahkemeye sundu.

Belgelere göre, göçmenlik mahkemesi, İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) Öztürk'ün sınır dışı edilebilirliğini ispat yükünü yerine getiremediğine hükmederek, Öztürk hakkındaki sınır dışı etme sürecini sonlandırdı.

 

Öztürk, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Bugün, adalet sisteminin tüm kusurlarına rağmen, davamın ABD hükümeti tarafından haksızlığa uğrayan diğer kişilere umut verebileceğini bilerek derin bir nefes alıyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisi ve daha diğer birçok kişinin yaşadıklarının geri alınamayacağını belirten Öztürk, kararın "sonunda da olsa adaletin yerini bulabildiğini" gösterdiğini belirtti.

Öztürk'ün avukatlarından Mahsa Khanbabai, "(Başkan Donald) Trump yönetimi, Rümeysa gibi akademisyenler dahil toplumlarımızın değerli üyelerini hedef almak için göçmenlik sistemini silah haline getirdi." yorumunu yaptı.

Senatör Ed Markey de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kararı memnuniyetle karşılarken, davayı başından itibaren "temelsiz" olarak nitelendirdi.

Öztürk'ün gözaltına alınması

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart 2025 akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.

 

AA

Okunma Sayısı: 253
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD, uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla Doğu Pasifik'te bir tekneyi daha vurdu: 2 kişi öldü

    28 Şubat’ın dışlayıcı mirasını hatırlatıyor

    İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu operasyonu: 305 şüpheli yakalandı

    ABD'de Rümeysa Öztürk hakkındaki "sınır dışı" davası düştü

    Venezuela'da 897 siyasi tutuklu serbest bırakıldı

    İran: ABD, 4 şartının kabul edilmemesi halinde saldırı tehdidinde bulundu

    Dünya bu eserleri okuyor: Risale-i Nur'a ilgi her geçen gün artıyor - İman temelli yol haritası

    Fenerbahçe, 3 golle 3 puana uzandı

    Münih Güvenlik Raporu: Küresel düzen "yıkım altında" - ABD, koruyucu değil bizzat tasfiyeci konumda!

    'İsrail, Kudüs'ün demografisini değiştirmek için kapsamlı plan yürütüyor'

    'Isıtıcıyı kullandık, hakkınızı helal edin'

    ABD'de "yasa dışı biyolojik laboratuvar" soruşturması: Gözaltına alınan İsrail vatandaşı serbest bırakıldı

    Zelenskiy: Kiev'de 1400'den fazla apartman ısıtmasız kaldı

    Türkiye'nin nüfus istatistikleri açıklandı: Nüfusu 1 milyonu aşan ilk ilçe Esenyurt oldu

    Kastamonu’nun sevilen ismi kazada vefat etti

    Instagram’daki “olmayan hayatlar”

    Şans oyunları sekmeleri kaldırıldı

    Oyunlara devlet freni

    Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Dünya bu eserleri okuyor: Risale-i Nur'a ilgi her geçen gün artıyor - İman temelli yol haritası
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    28 Şubat’ın dışlayıcı mirasını hatırlatıyor
    Genel

    İran: ABD, 4 şartının kabul edilmemesi halinde saldırı tehdidinde bulundu
    Genel

    ABD'de Rümeysa Öztürk hakkındaki "sınır dışı" davası düştü
    Genel

    İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu operasyonu: 305 şüpheli yakalandı
    Genel

    Venezuela'da 897 siyasi tutuklu serbest bırakıldı
    Genel

    ABD, uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla Doğu Pasifik'te bir tekneyi daha vurdu: 2 kişi öldü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.