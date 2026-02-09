Şans oyunları sekmeleri kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dijital kumar tehdidine karşı yaptığı uyarıların ardından finans sektöründe değişim süreci başladı.

“Her telefon bir kumarhaneye dönüştü” vurgusuyla dikkat çekilen tehlikeye karşı kamu bankaları harekete geçerek, şans oyunu sitelerine para transferi sistemlerini devre dışı bıraktı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, mobil bankacılık uygulamaları başta olmak üzere tüm dijital kanallarında yer alan “Şans Oyunları” sekmelerini tamamen kaldırdı. Sabah’ta yer alan habere göre; daha önce bu sekmeler üzerinden istenilen şans oyunu platformu seçilerek herhangi bir limit sınırlaması olmaksızın hızlıca para aktarımı yapılabiliyordu. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 198

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.