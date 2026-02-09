"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ

Şans oyunları sekmeleri kaldırıldı

09 Şubat 2026, Pazartesi 12:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dijital kumar tehdidine karşı yaptığı uyarıların ardından finans sektöründe değişim süreci başladı.

“Her telefon bir kumarhaneye dönüştü” vurgusuyla dikkat çekilen tehlikeye karşı kamu bankaları harekete geçerek, şans oyunu sitelerine para transferi sistemlerini devre dışı bıraktı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, mobil bankacılık uygulamaları başta olmak üzere tüm dijital kanallarında yer alan “Şans Oyunları” sekmelerini tamamen kaldırdı. Sabah’ta yer alan habere göre; daha önce bu sekmeler üzerinden istenilen şans oyunu platformu seçilerek herhangi bir limit sınırlaması olmaksızın hızlıca para aktarımı yapılabiliyordu. 

