ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

ABD'de "yasa dışı biyolojik laboratuvar" soruşturması: Gözaltına alınan İsrail vatandaşı serbest bırakıldı

09 Şubat 2026, Pazartesi 20:28
ABD’nin Nevada eyaletindeki Las Vegas’ta bir konutta işletildiği tespit edilen ve bulaşıcı hastalıklarla ilişkili olabileceğinden şüphelenilen "yasa dışı biyolojik laboratuvar" soruşturması kapsamında gözaltına alınan İsrail vatandaşı Ori Solomon, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Las Vegas Metropolitan Polisi Departmanından (LVMPD) yapılan açıklamada, Las Vegas'taki Sugar Springs Drive üzerindeki bir konutta yasa dışı biyolojik laboratuvar faaliyetleri yürütüldüğü yönündeki ihbar üzerine harekete geçildiği belirtildi.

Polis ekiplerinin, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), yerel itfaiye teşkilatları ve diğer eyalet birimleriyle ortak yürüttüğü operasyon kapsamında 31 Ocak-2 Şubat tarihlerinde söz konusu adreste yapılan aramalarda 1000'i aşkın delil toplandığı kaydedildi.

Açıklamada, toplanan deliller arasında buzdolapları, laboratuvar tipi ekipmanlar, farklı renk ve bileşimlerde bilinmeyen sıvılar ile derin dondurucu bulunduğu bildirildi.

Bulaşıcı hastalıklarla ilişkili olabileceğinden şüphelenilen materyallerin incelenmek üzere FBI laboratuvarlarına gönderildiği vurgulandı.

Soruşturma kapsamında, mülkün emlak yöneticisi olduğu belirtilen 55 yaşındaki Solomon'un, tehlikeli atıkları bertaraf etmek ve boşaltmak suçlamasıyla gözaltına alındığı aktarıldı.

Basında yer alan haberlerde, İsrail vatandaşı olduğu belirtilen Solomon'un ayrıca, ABD'de geçici çalışma vizesiyle kalırken ateşli silahlar bulundurmakla da suçlandığı belirtildi.

Solomon'un, çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılmasına karar verildi.

Mülk sahibi Jia Bei Zhu'nun ise 2023 yılında California eyaletinin Reedley kentinde yürütülen yasa dışı biyolojik laboratuvar soruşturmasıyla bağlantılı olduğu ve halihazırda federal gözetim altında bulunduğu tespit edildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

2023'te Reedley'de yürütülen soruşturmada, bir depoda bulaşıcı hastalıklarla bağlantılı olabileceği değerlendirilen çok sayıda materyal ele geçirilmişti.

Yetkililer, bu materyallerin hepatit, Kovid-19, HIV ve sıtma gibi hastalıklarla ilişkili olabileceğini belirtmişti. Olayla bağlantılı olarak Çin vatandaşı Jia Bei Zhu, yanlış etiketlenmiş tıbbi cihaz üretmek ve yetkili makamlara yanlış beyanda bulunmakla suçlanmıştı.

AA

