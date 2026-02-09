Oyunlara devlet freni

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya kısıtlamalarının ardından video oyunlarını da gündemine aldı.

Macron’un, özellikle 15 yaş altı çocukların şiddet içerikli oyunlara erişiminin sınırlandırılması gerektiği yönündeki açıklamaları ülkede geniş tartışma meydana getirdi. Bir öğretmenin, 7–8 yaşındaki çocukların saatlerce Fortnite oynadığı yönündeki şikâyeti üzerine konuşan Macron, şiddet içerikli oyunların bağımlılık yaptığını, uyku ve davranış bozukluklarına yol açtığını savundu. Açıklamalar oyun sektöründen sert tepki alırken, Macron geri adım atmadı. Fransız lider, uzmanlardan oluşan bir heyetin video oyunlarının çocuklar ve gençler üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkilerini inceleyeceğini, raporun Mayıs–Haziran 2026’da açıklanacağını duyurdu. Haber Merkezi

