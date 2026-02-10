"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ŞUBAT 2026 SALI - YIL: 56

28 Şubat’ın dışlayıcı mirasını hatırlatıyor

10 Şubat 2026, Salı 10:22
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’in kıyafeti sebebiyle hakarete maruz kalmasına bir tepki de Akademisyen Yıldız Önen’den geldi.

Büyük tepki çeken küstah üslup! - Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e hakaret eden zanlı tutuklandı

 

İstanbul - Naciye K. Doyran 

Türkiye’de kıyafet meselesinin siyasal ve ideolojik denetimin en görünür alanlarından olduğunu ifade eden Akademisyen Yıldız Önen, “Bugün kıyafet üzerinden yapılan aşağılayıcı ya da hedef gösterici söylemler 28 Şubat’ın dışlayıcı mirasını hatırlatıyor” dedi. 

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız akademisyen Dr. Yıldız Önen, kıyafet üzerinden kurulan bu aşağılayıcı dilin hem bireysel bir hak ihlâli, hem de kadınları siyasetin dışına itmeye yönelik bir baskı biçimi olduğunu ifade etti.

“Modernlik” iddiası altında dindar kadın küçümsendi

“Modernlik”, “çağdaşlık” ya da “şehirli olma” iddiası altında, dindar kadınların kıyafetlerinin yıllarca küçümsendiğini, aşağılandığını, karikatürize edildiğini hatırlatan Önen, “Bu durum en net biçimde 28 Şubat sürecinde ortaya çıktı; başörtüsü, kadınların kamusal alandaki varlığını sınırlamanın simgesel araçlarından biri olarak kullanıldı. Üniversitelerden Meclis’e kadar uzanan yasaklar ve dışlama pratikleri, kıyafet üzerinden işleyen patriarkal [ataerkil] denetimin nasıl kurumsallaştığını açıkça gösterdi. Yıllar boyunca kadınların verdiği mücadele sayesinde bu tablo nispeten değişti. Bugün kıyafet üzerinden yapılan aşağılayıcı ya da hedef gösterici söylemler ise biçim değiştirerek de olsa 28 Şubat’ın bu dışlayıcı mirasını hatırlatıyor. Giysi, hâlâ siyasal meşruiyet tartışmalarında bir kimlik denetimi aracı olarak kullanılabiliyor” şeklinde konuştu.

Siyaset İslamofobik kodlarla kurulmaya devam ediyor

Söz konusu olayı, şahsî bir hakaret gibi görülebilse de, aslında siyasetin hâlâ çoğu zaman İslamofobik kodlarla kurulduğuna bir örnek olarak yorumlayan Önen, “Patriarkal ve İslamofobik dil sosyal medyada ve siyasette sıradanlaştıkça, kadınlar kamusal alanda sürekli olarak kendilerini kanıtlamak zorunda bırakılıyor. Bugün bir kadın belediye başkanının kıyafeti rahatlıkla hedef alınabiliyorsa, bu durum kamusal alanın hâlâ erkek egemen ve seküler üstünlük iddiasıyla şekillenen normlar tarafından belirlendiğini gösteriyor” açıklamasında bulundu. Önen, “Kıyafete dönük aşağılama ne ifade özgürlüğü, ne de eleştiri olarak görülebilir” dedi.

Okunma Sayısı: 390
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD, uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla Doğu Pasifik'te bir tekneyi daha vurdu: 2 kişi öldü

    28 Şubat’ın dışlayıcı mirasını hatırlatıyor

    İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu operasyonu: 305 şüpheli yakalandı

    ABD'de Rümeysa Öztürk hakkındaki "sınır dışı" davası düştü

    Venezuela'da 897 siyasi tutuklu serbest bırakıldı

    İran: ABD, 4 şartının kabul edilmemesi halinde saldırı tehdidinde bulundu

    Dünya bu eserleri okuyor: Risale-i Nur'a ilgi her geçen gün artıyor - İman temelli yol haritası

    Fenerbahçe, 3 golle 3 puana uzandı

    Münih Güvenlik Raporu: Küresel düzen "yıkım altında" - ABD, koruyucu değil bizzat tasfiyeci konumda!

    'İsrail, Kudüs'ün demografisini değiştirmek için kapsamlı plan yürütüyor'

    'Isıtıcıyı kullandık, hakkınızı helal edin'

    ABD'de "yasa dışı biyolojik laboratuvar" soruşturması: Gözaltına alınan İsrail vatandaşı serbest bırakıldı

    Zelenskiy: Kiev'de 1400'den fazla apartman ısıtmasız kaldı

    Türkiye'nin nüfus istatistikleri açıklandı: Nüfusu 1 milyonu aşan ilk ilçe Esenyurt oldu

    Kastamonu’nun sevilen ismi kazada vefat etti

    Instagram’daki “olmayan hayatlar”

    Şans oyunları sekmeleri kaldırıldı

    Oyunlara devlet freni

    Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Dünya bu eserleri okuyor: Risale-i Nur'a ilgi her geçen gün artıyor - İman temelli yol haritası
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    28 Şubat’ın dışlayıcı mirasını hatırlatıyor
    Genel

    İran: ABD, 4 şartının kabul edilmemesi halinde saldırı tehdidinde bulundu
    Genel

    ABD'de Rümeysa Öztürk hakkındaki "sınır dışı" davası düştü
    Genel

    İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu operasyonu: 305 şüpheli yakalandı
    Genel

    Venezuela'da 897 siyasi tutuklu serbest bırakıldı
    Genel

    ABD, uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla Doğu Pasifik'te bir tekneyi daha vurdu: 2 kişi öldü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.