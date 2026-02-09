Kastamonu’nun sevilen ismi kazada vefat etti

Kastamonu’nun sevilen isimlerinden “Pır Seyin” lakaplı Hüseyin Ekici’ye kamyon çarptı. Ekici, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ekici, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“PİR SEYİN” OLARAK TANINIYORDU

Kastamonu’da “Pır Seyin” lakabıyla tanınan ve gezdiği camilerde imamın yanında namaza durmasıyla bilinen “Pır Seyin” lakaplı Hüseyin Ekici, Kastamonu’nun sevilen kişilerinden birisi olarak görülüyordu. Hüseyin Ekici’nin cenaze namazı Cumartesi günü Nasrullah Camisinde kılındı. Cenaze namazına katılanlar “Bu cami böyle kalabalık cenaze namazını az gördü” dediler.

VALİDEN İSTEĞİ OLMUŞ

Bir sosyal medya kullanıcısı, hesabından şunu yazdı: “Pir Hüseyin zamanın valisi ile karşılaşır ve valiye ‘Bana bir çorba ısmarla’ der ama vali kabul etmez. Vali o gece rüyasında kavak ağacına çıkar, fırtına vardır, üşür ve korkar. Ertesi gün Pir Huseyin’e rastlar. ‘Gel çorba ısmarlayım’ der. Pir Hüseyin, ‘Tabiî, kavağın tepesinde üşüdün. O iş geçti işine bak’ der ve teklifi kabul etmez.”

KASTAMONU - İBRAHİM VAPUR