ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

Van depreminin üzerinden 15 yıl geçti - Konteynerlarda yaşayanlar var

09 Şubat 2026, Pazartesi
Van’da 2011 yılında yaşanan Erciş ve Edremit merkezli depremlerin üzerinden tam 15 yıl geçti, ancak pek çok depremzede hâlâ kalıcı konutlarına kavuşamadı.

Konteynerlarda yaşamını sürdüren vatandaşlardan Sevcan Pala, “Hiç kimse halimizi görmüyor. Devletten yardım istiyoruz. Yani ev istiyoruz. Bu durumda kim yaşar? Herkes gelip geçiyor. Seçime yakın bize gelenler, ‘tandır yapacağız, ev yapacağız’ diyorlar. Seçim bitiyor kimseden bir ses çıkmıyor. Bizi görmüyorlar” dedi. 

Van depremi sonrası Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi’nde kurulan konteyner kent, depremin üzerinden 15 yıla yakın zaman geçmesine rağmen olduğu yerde duruyor. 120 konteynerden oluşan bu alanda, 80 aile yaşıyor. Konteynerda kalan Ayşe Pulat isimli vatandaş, şunları söyledi: “Depremden beri burdayız. Depremin üzerinden 14-15 yıl geçti. Burada mağdur çok. Gördüğünüz gibi her yer su, çamur, böyle evlerimize giriyor. Küçük kızım 14 yaşında ben 15 yıldır bu konteyner kentte yaşıyorum.”

