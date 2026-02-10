"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ŞUBAT 2026 SALI - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

10 Şubat 2026, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Denizde size bir sıkıntı eriştiğinde, Ondan başka dua ettikleriniz kaybolur gider. Sizi karaya çıkardığımızda ise yine yüz çevirirsiniz. Çünkü insan çok nankördür.

İsrâSuresi: 67

HADİS:

Sabah akşam camilere gidip gelmek Allah yolunda cihaddandır.

Camiü’s-Sağir, No: 2788

Okunma Sayısı: 219
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya bu eserleri okuyor: Risale-i Nur'a ilgi her geçen gün artıyor - İman temelli yol haritası

    Münih Güvenlik Raporu: Küresel düzen "yıkım altında" - ABD, koruyucu değil bizzat tasfiyeci konumda!

    'İsrail, Kudüs'ün demografisini değiştirmek için kapsamlı plan yürütüyor'

    'Isıtıcıyı kullandık, hakkınızı helal edin'

    ABD'de "yasa dışı biyolojik laboratuvar" soruşturması: Gözaltına alınan İsrail vatandaşı serbest bırakıldı

    Zelenskiy: Kiev'de 1400'den fazla apartman ısıtmasız kaldı

    Türkiye'nin nüfus istatistikleri açıklandı: Nüfusu 1 milyonu aşan ilk ilçe Esenyurt oldu

    Kastamonu’nun sevilen ismi kazada vefat etti

    Instagram’daki “olmayan hayatlar”

    Şans oyunları sekmeleri kaldırıldı

    Oyunlara devlet freni

    Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek

    "ABD'nin vurduğu nükleer tesislerde patlamayan bombalar var"

    Fransa'da çığ düştü: 2 kayakçı öldü

    AB’den TikTok’a bağımlılık incelemesi

    Dijital vahşi batı

    15 çadır kampı zarar gördü: İdlib; çok acil çadır, ilaç ve yakacak bekliyor!

    İsrail'den Batı Şeria'nın da ilhakının önünü açacak yeni işgal adımları - Filistin: Savaş suçu beyanı!

    Japonya’da Takaiçi Sanae, ülkedeki en büyük seçim zaferini kazandı - Trump, Takaiçi'yi tebrik etti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Dünya bu eserleri okuyor: Risale-i Nur'a ilgi her geçen gün artıyor - İman temelli yol haritası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.