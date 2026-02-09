Veri teknolojileri uzmanı Akan Abdula, Antalya’da katıldığı bir sempozyumda Instagram’da sunulan yapay ve idealize edilmiş hayatların gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Günde 8 saatten fazla sosyal medyada vakit geçirenlerde stres oranının yüzde 54’e çıktığını söyleyen Abdula, “Instagram’daki ‘olmayan hayatlar’ gençlerin ruh sağlığını bozuyor” ifadesini kullandı. Abdula, “Gençlerin yüzde 57’si evliliğe, yüzde 54’ü ise çocuk sahibi olmaya mesafeli yaklaşıyor, onlara göre en temel insan hakkı, online kalabilmek” dedi. Haber Merkezi

