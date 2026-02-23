"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Zelenskiy: Putin, Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlattı

23 Şubat 2026, Pazartesi 20:28
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Üçüncü Dünya Savaşı'nı çoktan başlattığını savunarak, Putin'e geri adım attırmanın tek yolunun, yoğun askeri ve ekonomik baskı uygulamak olduğunu söyledi.

Zelenskiy, başkent Kiev'de İngiliz kamu yayıncısı BBC'ye verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukraynalı lider, Putin'in Üçüncü Dünya Savaşı'nı çoktan başlattığını savunarak, Putin'e geri adım attırmak için tek çözümün, yoğun askeri ve ekonomik baskı uygulamak olduğunu kaydetti.

Zelenskiy, "Putin'in savaşı çoktan başlattığına inanıyorum. Asıl soru, ne kadar toprak ele geçirebileceği ve onu nasıl durdurabileceğimiz. Rusya, dünyaya farklı bir yaşam tarzı dayatmak ve insanların kendileri için seçtikleri yaşamları değiştirmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'ya karşı Ukrayna'nın bağımsızlığı adına savaştıkları için bu savaşı kaybetmeyeceklerini dile getiren Zelenskiy, "Bugün Putin'i durdurmak ve Ukrayna'yı işgal etmesini engellemek tüm dünya için bir zafer olacak çünkü Putin Ukrayna ile yetinmeyecek." dedi.

Zelenskiy, "Zaferin tüm toprakları geri almak olduğunu söylemiyorsunuz, değil mi?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Bunu yapacağız. Bu kesinlikle açık. Sadece zaman meselesi. Bunu bugün yapmak, milyonlarca insanın hayatını kaybetmesi anlamına gelir çünkü (Rus) ordusu çok büyük ve biz bu adımların bedelini biliyoruz. Yeterli insanınız olmazsa, onları kaybedersiniz ve insanları olmayan toprak neye yarar? Açıkçası, hiçbir şeye. Ayrıca yeterli silahımız da yok. Bu sadece bize değil, ortaklarımıza da bağlı. Dolayısıyla, şu anda bu mümkün değil ancak 1991'deki (Ukrayna'nın bağımsızlığını ilan ettiği yıl) adil sınırlara geri dönmek şüphesiz sadece bir zafer değil, adalettir. Ukrayna'nın zaferi, bağımsızlığımızın korunmasıdır ve tüm dünya için adaletin zaferi, tüm topraklarımızın geri kazanılmasıdır."

"Ben diktatör değilim ve savaşı ben başlatmadım"

Zelenskiy'ye, "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın Zelenskiy'nin savaşı başlatan diktatör olduğu" yönündeki ifadelerinin hatırlatılması üzerine, "Ben diktatör değilim ve savaşı ben başlatmadım, hepsi bu." ifadesini kullandı.

"Trump'a güvenebilir misiniz? Kendisinden bir güvenlik garantisi alırsanız, sözünü tutar mı?" sorusuna da Zelenskiy, "Söz konusu olan sadece Başkan Trump değil, ABD. Hepimiz uygun süreler için başkanız. Örneğin 30 yıl için garanti istiyoruz. Siyasi elitler değişecek, liderler değişecek." cevabını verdi.

Zelenskiy, güvenlik garantilerinin sağlanması gerektiğini ancak o zaman ABD'nin bir başka talebi olan "Ukrayna'nın yaz aylarına kadar genel seçimler yapması" konusunu değerlendirebileceğini söyledi. Zelenskiy, seçim ne zaman yapılırsa yapılsın, tekrar aday olup olmayacağına henüz karar vermediğine işaret ederek, "Aday olabilirim, olmayabilirim." ifadesini kullandı.

Yurt dışında milyonlarca Ukraynalı mülteci varken ve ülkenin önemli bir kısmı Rusya tarafından işgal edilmişken seçim yapmanın getireceği pek çok potansiyel sorun olduğunu vurgulayan Zelenskiy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğer bu savaşı sona erdirmek için gerekliyse, yapalım. Dürüst olmak gerekirse, 'Sürekli seçim konusunu gündeme getiriyorsunuz.' dedim. Ortaklara, 'Bir şeye karar vermeniz gerekiyor, benden kurtulmak mı istiyorsunuz yoksa seçim yapmak mı? Seçim yapmak istiyorsanız, o zaman bu seçimleri dürüstçe yapın. Öncelikle Ukrayna halkının tanıyacağı bir şekilde yapın ve siz de bunların meşru seçimler olduğunu kabul etmelisiniz.' dedim."

AA

