"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Erzurum'daki 2. zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

23 Şubat 2026, Pazartesi 17:00
Erzurum'un Aşkale ilçesinde aynı bölgede ikinci kez meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde çok sayıda aracın karıştığı ve 27 kişinin yaralandığı trafik kazasının meydana geldiği Erzurum-Aşkale kara yolunda, ikinci kez zincirleme bir trafik kazası daha meydana geldi.

İran'a ait yolcu otobüsü ve iki tırın karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.


Erzurum'un Aşkale ilçesinde, çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 27 kişi yaralandı. Aşkale’de aynı bölgede ikinci kez meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

 

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Öte yandan yolcu otobüsünde ölen ve araçta sıkışan sürücü, vinç yardımıyla ekiplerin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

İki kaza nedeniyle kapanan Erzurum-Erzincan kara yolu, araçların bölgeden kaldırılması sonrası ulaşıma açıldı.

İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, kaza yerlerinde incelemede bulundu, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AA

Okunma Sayısı: 22
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ukrayna'nın yeniden inşası için 588 milyar dolar gerekiyor

    ABD, 23 savaş gemisiyle İran'a karşı Akdeniz-Umman hattında

    Hollandalı Denth, İslam’la tanışma yolculuğunu anlattı: '10 yıl İslam'ı araştırdım'

    Trump'tan yine tarife tehdidi

    'İşgal altındaki Filistin topraklarında iki devletli çözüm ortadan kaldırılıyor'

    Zelenskiy: Putin, Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlattı

    Erzurum'daki 2. zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

    Bu ne hadsizlik!

    ABD'nin kuzeydoğu şeridinde yeni bir kar fırtınası bekleniyor

    İsrailliler, Batı Şeria'da bir caminin girişini yaktı

    Güney Kore'de 3 günde190 hektar alan kül oldu

    Erzurum Aşkale'de zincirleme trafik kazası

    Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı

    Gannuşi'den hapishaneden mektup: Vatan ancak istişare, adalet ve halkın iradesine saygı üzerine kurulur

    Meksika'da yüksek tansiyon: Uyuşturucu baronu El Mencho öldürüldü; suç örgütü yandaşları sokakları karıştırdı

    Pezeşkiyan: Her türlü senaryoya karşı tüm hazırlıkları yaptık

    Modi'den Netanyahu'ya "yeni ittifak" desteği!

    Malezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem oldu

    Davutoğlu: İslâm ülkelerinde adalet yok

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Malezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem oldu
    Genel

    Modi'den Netanyahu'ya "yeni ittifak" desteği!
    Genel

    Gannuşi'den hapishaneden mektup: Vatan ancak istişare, adalet ve halkın iradesine saygı üzerine kurulur
    Genel

    Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı
    Genel

    Erzurum Aşkale'de zincirleme trafik kazası
    Genel

    Meksika'da yüksek tansiyon: Uyuşturucu baronu El Mencho öldürüldü; suç örgütü yandaşları sokakları karıştırdı
    Genel

    “Fay Hattında Yarım Kalan Hikâyeler”
    Genel

    Bu ne hadsizlik!
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.