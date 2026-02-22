Tekirdağ ve Tokat'ta kar yağışı

Tekirdağ'da gece saatlerinde hafif şekilde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Tokat'ın yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Başta Malkara, Hayrabolu, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerinin yüksek kesimleri olmak üzere Ganos Dağı çevresi kar yağışının ardından beyaza büründü. Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, özellikle rakımı yüksek bölgelerde kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulunarak sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Tokat Tokat-Sivas kara yolunda kar etkisini sürdürüyor. Karayolları ekipleri, 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü. Bölgede devam eden yağış sonucu yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Tokat Bölge Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. AA

Okunma Sayısı: 284

