İsrail durmuyor, gece boyu Gazze’yi bombaladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın "saldırıları derhal durdurun" çağrısına rağmen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik şiddetli bombardımanını sürdürmeye devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'in gece boyu devam eden saldırılarında çok sayıda kişi yaralanırken, Gazze'deki Ezher Üniversitesi hedef alındı. ​Ezher Üniversitesi’ne yönelik şiddetli bombardıman sonucu kampüs binaları tamamen çöktü ve kullanılamaz hale geldi. İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un kuzeyinde yer alan Asda bölgesinde yerinden edilmişlerin çadırlarını hedef aldı. Saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı. İsrail topçu birlikleri de Vadi Gazze'nin doğusunda konuşlanmış zırhlı araçlarından insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Gazze kentinde ise İsrail savaş uçakları, Sabra, Cela ve Selasin mahallelerine art arda hava saldırıları düzenledi. Tayaran Kavşağı çevresinde Levh ve Ebu Şaban ailelerine ait binalar hedef alındığı saldırılarda çok sayıda kişi yaralanırken, hedef alınan binalar ve çevredeki evlerde büyük çaplı yıkım meydana geldi. İsrail uçakları ayrıca, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Megazi Kampı'nı da hedef aldı. Saldırıda yaralananlar olurken vatandaşların evlerinde hasar oluştu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 67 bin 74 Filistinli öldü, 169 bin 430 kişi de yaralandı. AA

