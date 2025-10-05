"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EKİM 2025 PAZAR - YIL: 56

Memur-Sen’den hükümete çağrı: Maaşları enflasyona ezdirmeyin

05 Ekim 2025, Pazar 10:20
TÜİK’in eylül ayı enflasyonunu değerlendiren Memur-Sen, kamu çalışanlarının maaşlarının enflasyon karşısında eridiğine dikkat çekti.

Memur-Sen’den TÜİK’in Eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Eylül ayı enflasyon oranı yüzde 3,23 olarak açıklandı. Temmuz Eylül 3 aylık enflasyon oranı yüzde 7,51 olarak gerçekleşti ve enflasyon farkı yüzde 2.39 olarak kayıtlara geçti. 7. Dönem Hakem Kurulu tarafından 6’şar aylık dönemler itibariyle verilen zam oranlarının tamamı, enflasyon karşısında eriyerek kayıp oluşturdu. 2025 yılının ikinci altı aylık dönemi için verilen yüzde 5 artış oranı da önceki dönemlerde olduğu gibi sadece altı ay dayanabildi. Kış aylarının gelmesiyle birlikte birçok gider kalemi artış gösterecektir.”

Bu sarmaldan acilen kurtulmalıyız

Açıklamada önümüzdeki ay açıklanacak enflasyon rakamıyla birlikte Yeniden Değerleme Oranının da belli olacağına dikkat çekilerek, “Önceki dönemlerde olduğu gibi devletin alacakları (vergi, ceza ve harçlar) kamu görevlilerine yapılacak artıştan daha fazla oranda gerçekleşecektir. Kamu İşveren Heyeti’nin/Hakem Kurulu’nun temsilcileri maaş ücret artışlarını ‘hedeflenen enflasyon/hayalî beklentiler’ yerine piyasa gerçeklerine göre belirlemesi gerekmektedir. Bugün geldiğimiz noktada kamu görevlileri ve emeklilerinin yaşadığı maaş/ücret kayıpları, bu gerçekliği somut verilerle göstermektedir. Acilen ‘Enflasyona uydurulmayan maaşlar, maaşları sürekli ezen enflasyon’ sarmalından kurtulmamız gerekmektedir” denildi.

Ankara - Anka

