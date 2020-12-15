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15 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

Can Kardeşler’den eğlenceli buluşma

15 Aralık 2020, Salı 01:08
Türkiye’nin dört bir yanından Can kardeşler, Yayın Koordinatörü Demirhan Kadıoğlu ile ZOOM üzerinden söyleşi ve çizim programına katılarak eğlenceli vakit geçirdiler.

HABER: Ahmet Cemil ÇÖKREN

Yoğun istek üzerine Kocaeli Can Kardeş okuyucuları olarak ilkokul öğrencilerine Can Kardeş Yayın Koordinatörü Demirhan Kadıoğlu ile ZOOM üzerinden söyleşi ve çizim programı planladık.

Öncesinde E-afişler hazırlandı ve sosyal medyada üzerinden bütün eş, dosta ilân edildi. 12 Aralık Cumartesi günü saat 15:00 - 16:00 arasında ZOOM linki önceden gönderildi. Geçtiğimiz aydan farklı olarak tüm tanıdıklarımıza 2 saat öncesinden linkler gönderdik. Said Akhan sınıf öğretmeni açılış konuşması yaparak Can Kardeş sitesini ve dergisini tanıttı. Demirhan Kadıoğlu kısaca kendisi ve Can Kardeş dergisi hakkında bilgi verdi. 1985 yılından beri dergide görevli olduğundan, derginin çıkarım süreci ve 1 aya yakın uğraşıdan sonra çıktığından bahsetti.

Yoğun istek üzerine Kocaeli Can Kardeş okuyucuları olarak ilkokul öğrencilerine Can Kardeş Yayın Koordinatörü Demirhan Kadıoğlu ile ZOOM üzerinden söyleşi ve çizim programı planladık. 

Bu bir rekor

Türkiye’nin dört bir yanından 130 Can Kardeş buluştu ve aynı anda atölye çalışması ile çizim yaptık. Bu bir rekordur. Çocuklar, basit çizgilerle meselâ, bir ‘S’ harfinden ördek çizdiler. Ayrıca yoğun istek üzerine Nasrettin Hoca’yı ne kadar basitçe çizildiğini eğlenceli bir şekilde görüp, çizdiler. Sınıf öğretmenlerinin de katıldığı bu faaliyette Kocaeli ve ilçelerinden öğrencilerin haricinde diğer illerden de katılım oldu.

Can Kardeş dergisi yazar çizer ve editörlerine, başta Demirhan Kadıoğlu’na ve bütün emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

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