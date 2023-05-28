Dünya Sefalet Endeksi’nde 10. ülkeyiz

Ekonomi Profesörü Steve Hanke’nin Yıllık Sefalet Endeksi’ne göre, 2022’de Türkiye’de ‘sefalete’ en çok etki eden faktör ‘enflasyon’ oldu.

John Hopkins Üniversitesi’nden Uygulamalı Ekonomi Profesörü Steve Hanke tarafından hazırlanan “Yıllık Sefalet Endeksi’nde” Türkiye, 2022 yılında dünya genelinde 10. sırada yer aldı. Hanke, 18 Mayıs’ta kaleme aldığı makalede 2022 yılı için Sefalet Endeksi listesini yayımladı. Ülkeleri ekonomik koşullarına göre değerlendiren Hanke’nin Yıllık Sefalet Endeksi’ne göre, 2022 yılında dünyanın “en sefil” ülkesi 414.7 puanla Zimbabve oldu. 157 ülkenin yer aldığı bu listede Türkiye, 2022’de sefaletin en yüksek olduğu 10. ülke olarak sıralandı. Türkiye’nin sefalet endeksi 101.601 olarak hesaplandı.

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