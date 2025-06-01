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4 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İşsizlikte tablo hiç bu kadar vahim olmamıştı

01 Haziran 2025, Pazar
DİSK-AR’ın raporuna göre geniş tanımlı işsizlik oranı Nisan 2025’te yüzde 32,2’ye ulaşarak son 136 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Geniş tanımlı işsiz sayısı bir yılda 2 milyondan fazla artarken, kadın işsizliği oranı ise yüzde 40’a dayandı.

DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı Nisan 2025’te 12 milyon 996 bin kişi oldu. 3 milyon kişiyi kapsayan yüzde 32,2’lik geniş tanımlı işsizlik 2014 Ocak’tan beri en yüksek düzeyine ulaştı. Nisan 2025 döneminde yüzde 32,2 olarak açıklanan geniş tanımlı işsizlik oranı son 136 ayın rekorunu kırdı.

DURUM PANDEMİDEN BİLE KÖTÜ

Pandemi döneminde geniş tanımlı işsiz sayısının en yüksek olduğu ay olan Ocak 2021’de dar tanımlı işsizlik oranının yüzde 12,3 ve işsiz sayısının 3,9 milyon olduğu bilgisi verilen raporda, “Bu dönemde geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 29 ve geniş tanımlı işsiz sayısı ise 10,5 milyondu. Nisan 2025’te geniş tanımlı işsiz sayısı pandeminin en yüksek olduğu dönemden 2 milyon 527 bin kişi yüksek hesaplandı” ifadesine yer verildi.

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  • Erol Sahra

    1.6.2025 16:01:45

    Zâlimin rişte-i ikbâlini bir âh keser, Mâni'-i rızk olanın rızkını Allâh keser. Ziya Paşa Akılları varsa toplumda geniş bir gruba uygulanan boykotu kaldırırlar.

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