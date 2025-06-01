Açlık sınırı 25 bin lirayı aştı

Türk-İş’in verilerine göre, 2025 Mayıs ayında Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 25.092,26 TL’ye yükseldi.
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Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 81.733,73 TL’ye, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 32.463,07 TL’ye yükseldi.
Ankara - Adnan Solmaz