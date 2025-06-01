Açlık sınırı 25 bin lirayı aştı

Türk-İş’in verilerine göre, 2025 Mayıs ayında Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 25.092,26 TL’ye yükseldi.

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