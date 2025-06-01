Yanlış politikalar tarımı bitirdi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Türkiye, bir zamanlar kendi kendine yetebilen sayılı tarım ülkelerinden biriyken; bugün yanlış politikalar sonucunda dışa bağımlı bir üretim modeline mahkûm edilmiştir. Mazot, gübre, tohum ve tarım ilaçlarında dışa bağımlılık; çiftçinin üretim yapamaz hale gelmesine neden olmuştur. İthalata dayalı anlayış, üreticiyi mağdur etmekte, halkı ise yüksek gıda fiyatları altında ezmektedir” dedi.
Birleşik Kamu-İş, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri öncesi taleplerini dile getirmek adına Tarım Orman Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.
Açıklamaya, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Yusuf Kurt katıldı.
Açıklama sırasında, “Yaşanabilir bir dünya mümkün” pankartı taşınırken, “Saraya değil, emekçiye bütçe”, “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Hak, hukuk, adalet” sloganları atıldı.
Ankara - anka