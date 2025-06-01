Kira enflasyonunda lideriz

Ekonomist İnan Mutlu’nun OECD verilerinden derlediği kira enflasyonu grafiği, Türkiye’nin konut piyasasında yaşanan yapısal sorunları çarpıcı bir biçimde ortaya koydu.

OECD’ye üye 38 ülkenin yer aldığı sıralamada, Türkiye %89,19’luk oranla ilk sırada yer alırken, en yakın takipçisi Macaristan’da kira artışı yalnızca %11,01 seviyesinde kaldı. Listenin son sırasındaki Güney Kore’de ise kira artışı %1’in altında. Karar’ın derlediği bilgilere göre, OECD’nin konut fiyatları endeksinde, Türkiye’de kira fiyatları 2015 yılından bu yana yaklaşık 11 kat artarak uluslararası düzeyde eşi benzeri görülmemiş bir yükseliş sergiledi. Aynı dönemde Litvanya gibi ülkelerde bu artış %80-90 seviyelerinde kalırken, Türkiye’deki artış %1000’i aştı. Türkiye, bu oranla yalnızca 2025’te değil, son on yılda da OECD ortalamasının çok üzerinde bir seyir izledi. Haber Merkezi

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