Asgari ücret temel gıdaya yetmiyor - Asgari ücrete ara zam şart

GIDA ENFLASYONUNDAKİ ÖNLENEMEYEN ARTIŞ, AİLE BÜTÇELERİNİ SARSIYOR. BİR AİLENİN AYLIK GIDA HARCAMASI ASGARÎ ÜCRETİ AŞTI.

Gıda enflasyonunda dünya lideriyiz

“Enflasyonun faturasını biz ödedik”

DİĞER İHTİYAÇLARA PARA YOK

Türk-İş’in açıkladığı verilere göre, Mayıs ayında dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 25 bin 92 liraya, yoksulluk sınırı ise 81 bin 734 TL'ye yükseldi. Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 32 bin 463 TL’ye çıkarak asgarî ücreti 10 bin TL'den fazla aştı. Bu durumda, ailenin giyim, barınma, eğitim, ulaşım, sağlık harcamaları da bir asgarî ücret tutuyor.

VERİLER ANKARA’YI BAZ ALIYOR

Açlık sınırı Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarını; gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise yoksulluk sınırını ifade ediyor. İstanbul’da yaşama maliyeti ise daha ağır.

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Asgari ücrete ara zam şart

Türk-İş’in Mayıs 2025 verilerine göre açlık sınırı 25 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 81 bin lirayı aştı. AsgarÎ ücret, yalnızca gıda harcamalarını bile karşılamaktan uzak kaldı.

TÜRK-İŞ tarafından her ay, düzenli olarak yapılan bu araştırmanın 2025 Mayıs ayı sonucuna göre; Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 25.092,26 TL’ye, Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 81.733,73 TL’ye, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 32.463,07 TL ’ye yükseldi.

ASGARÎ ÜCRET GIDAYA YETMİYOR

22 bin 104 liralık asgarî ücret ile bir ailenin temel gıda harcamasını karşılayabilmesinin mümkün olmadığı belirtilen raporda, “Mayıs ayı itibariyle bir çalışanın aylık yaşama maliyeti olan 32.463 TL, asgarî ücretten 10.359 TL fazladır. Yürürlükte olan asgarî ücret, vatandaşların aileleriyle birlikte temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek gelir olma niteliğinden uzaktır” denildi.

GIDADA ENFLASYON YÜZDE 47,6

TÜRK-İŞ’ in verilerine göre “mutfak enflasyonu” verilerindeki değişim Mayıs 2025 itibarıyla şu şekilde gerçekleşti: Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgarî harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,40 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 32,28 oldu.Yıllık ortalama artış ise yüzde 47,62 olarak gerçekleşti.

MEHMET KARA - ANKARA