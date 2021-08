Ekonomide 40 yıldır aynı yerdeyiz

Türkiye’nin dünya ekonomisinden aldığı payın IMF verilerine göre 1980 yılında yüzde 0.86, 2020 yılında ise yüzde 0.85 olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda, Türkiye’nin dünya ekonomisinden aldığı payın IMF verilerine göre 1980 yılında yüzde 0.86, 2020 yılında ise yüzde 0.85 olduğu iddia edildi. 50 binden fazla görüntülenme, 3 bine yakın da beğeni alan paylaşımın iddiasını inceleyen teyit sitesi Doğruluk Payı, buradaki oranları IMF verileriyle doğruladı. Ülkelerin millî gelirlerin toplamı 1980 yılında yaklaşık 11,2 trilyon dolar iken, o yıl Türkiye’nin milli geliri 96,6 milyar dolar seviyesindeydi. O yıl Türkiye’nin dünya ekonomisi içindeki payı ise bu veriler doğrultusunda yüzde 0.86 olarak hesaplandı. Yıllara göre veriler incelendiğinde, 1980’den bu yana Türkiye’nin dünya ekonomisindeki payı ilk olarak 1990 yılında yüzde 1’in üzerine çıktı. Ardından 2005 yılında Türkiye dünya ülkeleri arasında yerini yüzde1’in üstüne çıkardı ve bu oran 2018 yılına kadar yüzde1’in üzerinde devam etti. 40 yıl içinde Türkiye milli gelirinin en yüksek payı yüzde 1.24 ile 2013 ve yüzde 1.21 ile 2008 yıllarıydı.

2013’ten bu yana her yıl düşüş

Artı Gerçek’in haberine göre, bunların yanında Türkiye’nin en düşük oranı yüzde 0.60 ile 2001 ve yüzde 0.64 ile 1994 yıllarında oldu. 2018 yılında yaşanan döviz kriziyle beraber dolar bazlı düşüşe geçen Türkiye gayri safi millî hasılası, 2020’de TÜİK tarafından 717 milyar dolar, IMF tarafından ise 719 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Dünya ekonomisi ise 2019’a göre düşüş yaşasa da 2020’de 84 trilyon 540 milyar dolar büyüklüğünde. Türkiye’nin 2020 yılında dünya ekonomisindeki payı ise yüzde 0.85 oldu. Türkiye’nin son 40 yılda dünya ekonomisinde 2001’den 2008’e kadar payının her yıl artarak devam ettiği görüldü. 2009 yılında düşen bu pay, 2013 yılında rekor seviyeye yükselse de 2013’ten 2020’ye kadar her yıl bir önceki yıla göre düşüş yaşadı. IMF’nin yayımladığı verilere göre, Türkiye’nin dünya ekonomisindeki payı 1980’de yüzde 0.86 iken, 2020’de de yüzde 0.85 seviyesinde olduğu görüldü. 2001’de son 40 yıldaki en düşük seviyeye düşen bu oran, 2013’te en yüksek seviyeye yükselse de 2013’ten bu yana her yıl düşüş gösterdi.