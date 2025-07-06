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6 TEMMUZ 2025 PAZAR - YIL: 56

Emekliler tepkili: Paranın değeri kalmadı

06 Temmuz 2025, Pazar
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde emekliler, en düşük emekli maaşının 16 bin 881 liraya çıkarılmasına ve maaşlarına yapılan zam oranına tepki gösterdi.

Emekliler tepkilerini şöyle dile getirdi:  “Maaş zammı yetmez az bile. Asgarî ücreti geçmesi lazımdı bir sefer. Dişimi sıkacağım başka ne yapacağım. Yok yerden nereden alacaksın başka.” “Bu şartlarda enflasyonun karşılığı değil. Her ne kadar enflasyona ezdirmiyoruz deseler de pazarın enflasyonu, piyasanın enflasyonu çok yüksek. Yani yeterli bir şey değil. Çalışanla çalışmayan arasında çok fark var. Biz de 35 yıl çalışmış insanlarız. En azından bir denge sağlanmasında fayda var diye düşünüyorum.” “Maaşımız 16 bin 881 lira diye marketlere gittik fiyatları hemen fırlatmışlar. Güç yetmiyor hiçbir şeye. Yetmiyor, paranın bir değeri yok şu anda.”

Osmaniye - Anka

***

Bu zam kiraya bile yetmez

Türkiye’nin en yaşlı şehri Sinop’ta yaşayan emekli vatandaşlar, en düşük emekli maaşının 16 bin 881 lira yapılmasına tepki gösterdi.

Yücel Baydemir, “Bu ücretle hiçbir şey yapılamaz. Kiraya bile yetmez. Bizi idare eden arkadaşlar bir gün çarşıya, pazara çıksınlar, Ondan sonra onlarla bir konuşalım. Onlar da bir baksınlar bakalım, domates kaç para? Zaten emeklinin evine et girmiyor” dedi. Emekli Cengiz Işık ise “Eskiden bir emekli maaşıyla kurban kesiyorduk ve üstüne para kalıyordu. Şimdi iki emekli maaşı yetmiyor, üzerine bir de takviye yapıyorsun ama kurbanı kesemiyorsun. Kessen bile eskiden 45 kilogram et alırken, şimdi 30 kilogram et alıyorsun o da iki emekli maaşı etmiyor” diye konuştu.

Sinop - Anka

 

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