Doğalgaza gelen zamla esnafın mağduriyeti de artacak

Enerji maliyetlerinin esnaf ve sanatkârlara yük getirdiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son yapılan zamlarla birlikte doğalgaza gelen artışla esnafın mağduriyeti de artacak. Tabiî bu durum fiyatlara yansıyacak. Enflasyonun yükselmesine, maliyetlerin artmasına sebep olacak. Bununla ilgili esnaf için özel bir tarife yapılması lazım.'' dedi.

Palandöken, sözlerinin devamında ''Enerji sektörü, esnafın en büyük girdi maliyetleri içerisinde yer alıyor. Artık birçok müessesede ya elektrikli ya da doğalgazlı fırınlar kullanılıyor. Üretimin en büyük kalemi olan enerji maliyetleri, esnafı mağdur ediyor. Elektrikte sanayiciye ayrı, konuta ayrı tarife uygulanırken esnaf ise ticarethane kapsamında kullandığı elektrik bedellerini en yüksek tarifeden ödüyor” ifadelerini kullandı. İstanbul - Seyhan Şentürk

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