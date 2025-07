Bu zam kiraya bile yetmez

Türkiye’nin en yaşlı şehri Sinop’ta yaşayan emekli vatandaşlar, en düşük emekli maaşının 16 bin 881 lira yapılmasına tepki gösterdi.

Yücel Baydemir, “Bu ücretle hiçbir şey yapılamaz. Kiraya bile yetmez. Bizi idare eden arkadaşlar bir gün çarşıya, pazara çıksınlar, Ondan sonra onlarla bir konuşalım. Onlar da bir baksınlar bakalım, domates kaç para? Zaten emeklinin evine et girmiyor” dedi. Emekli Cengiz Işık ise “Eskiden bir emekli maaşıyla kurban kesiyorduk ve üstüne para kalıyordu. Şimdi iki emekli maaşı yetmiyor, üzerine bir de takviye yapıyorsun ama kurbanı kesemiyorsun. Kessen bile eskiden 45 kilogram et alırken, şimdi 30 kilogram et alıyorsun o da iki emekli maaşı etmiyor” diye konuştu.

Sinop - Anka