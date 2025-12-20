"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Fakirleşme itirafı

20 Aralık 2025, Cumartesi 11:21
TBMM’de bütçe görüşmelerinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Eylül itibarıyla 5.7 milyon kişinin GSS primlerinin devlet tarafından karşılandığını söyledi.

Şu anda bir hanede kişi başına gelir 8 bin 668 liranın altında ise bu kişilerin GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor. Bakan Işıkhan’ın açıklaması Türkiye’de milyonlarca kişinin hanesine giren kişi başına gelirin 8 bin 668 liranın da altında olduğunu ortaya koydu. 

