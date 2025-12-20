Fakirleşme itirafı

TBMM’de bütçe görüşmelerinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Eylül itibarıyla 5.7 milyon kişinin GSS primlerinin devlet tarafından karşılandığını söyledi.

Şu anda bir hanede kişi başına gelir 8 bin 668 liranın altında ise bu kişilerin GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor. Bakan Işıkhan’ın açıklaması Türkiye’de milyonlarca kişinin hanesine giren kişi başına gelirin 8 bin 668 liranın da altında olduğunu ortaya koydu. Haber Merkezi

