Gıda fiyatları 69 aydır yükselişte

Gıda fiyatları 69 aydır kesintisiz yükselirken, uzmanlar tarımda yapısal adımlar atılmadan enflasyonun düşmeyeceğini vurguluyor.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Gıda Fiyatları Endeksi’ne göre, gıda fiyatlarındaki kesintisiz artış serisi Şubat ayında 69’uncu ayına ulaştı. Yıllık artışın yüzde 55’e çıktığı, Şubat’ta ise aylık artışın yüzde 6,4 olarak gerçekleştiği bildirildi. Uzmanlar, gıda fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki temel baskı unsuru olmaya devam ettiğini belirterek, tarım ve hayvancılıkta yapısal reformlar yapılmadan kalıcı bir iyileşmenin mümkün olmadığını ifade ediyor.

Alım gücü eridi

Verilere göre, gıda fiyatları, Eylül 2021’den Ocak 2026’ya kadar yüzde bin 784 oranında arttı. Eylül 2021’de 100 liraya alınabilen bir gıda sepeti için vatandaşlar Ocak 2026’da bin 884 lira ödedi. Aynı dönemde kamu çalışanlarının maaş ve ücretleri yüzde bin 126 oranında arttı. Buna göre Eylül 2021’de 100 lira olan ortalama kamu çalışanı ücreti, Ocak 2026 itibarıyla bin 226 liraya çıktı. Ücret artışları gıda fiyatlarındaki yükselişi karşılayamadığı için ücretlilerin alım gücü gıda fiyatları karşısında yüzde 36 oranında eridi.

Günübirlik müdahale çözüm değil

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye’de hayvancılığın, tarım başlığı olmaktan çıkıp, doğrudan bir yönetim ve ekonomi meselesi haline geldiğini belirterek, “Türkiye’de dana etinin kilogram fiyatı bugün 21–22 dolar bandındadır. Bulgaristan’da, Yunanistan’da, Irak’ta, İran’da ve Gürcistan’da dana eti Türkiye’den belirgin biçimde daha ucuzdur. Daha çarpıcı olan ise 15 yıldır iç savaş yaşayan Suriye’de dahi dana etinin Türkiye’dekinin yaklaşık yarı fiyatına satılmasıdır” ifadesini kullandı. Uysal, “Devletin görevi piyasaya günübirlik müdahaleler yapmak değil, üreticiye öngörülebilir bir ekonomik zemin sunmaktır” dedi.

Türkiye’nin gerçek enflasyonu gıdadır

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, 90’ların bakış açısıyla 2020’lerin sıkıntılarının çözülemeyeceğini belirterek, enflasyon meselesinde kitabın ortasından konuştu. “Türkiye’nin gerçek enflasyonu gıdadır” diyen Bahçıvan, çözümün tarımsal reformlarla geleceğine dikkat çekti. Bahçıvan enflasyondan vergiye kadar her meselenin tespiti ve çözümünde ‘iklime uygun’ bir bakış açısının elzem olduğu uyarısında bulundu: “Artık genel bir ‘aspirin’ yaklaşımıyla değil, ‘akıllı ilâç’ tedavisiyle hareket etmemiz gerekiyor. Yeni dönemin teşhisini koyup, yeni nesil politika araçlarıyla hareket etmemiz şart.”

ANKARA - MEHMET KARA