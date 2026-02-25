Etiket var, et yok

Ramazan boyunca kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının sabitlendiği kampanya sürerken, birçok mağazada kampanyalı ürünlere ulaşmanın zorlaştığı belirtiliyor.

Et ve Süt Kurumu desteğiyle PERDER üyesi yerel zincir marketlerde uygulanan sabit fiyat politikasında, çalışanlar et ürünlerinin mağaza açıldıktan kısa süre sonra tükendiğini, gün içinde gelen vatandaşların ise boş reyonlarla karşılaştığını aktarıyor. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, kişi başı kota uygulanmasına rağmen bazı kasap ve restoranların kampanyalı ürünleri eş-dost ve çalışanları üzerinden temin ederek sınırı fiilen aştığı iddia ediliyor. Sektör temsilcileri, bu yöntemle ürünlerin geniş kesimlere ulaşmadan tükendiğini öne sürüyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 115

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.