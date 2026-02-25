Vatandaş karta yüklendi

Sıkı para politikası ve BDDK’nın makroihtiyatî önlemlerine rağmen, bireysel kredi kartı bakiyesi TL cinsi krediler arasında hızla yükselmeye devam ediyor.

Son verilere göre kart borçları, taksitli ticarî kredileri geride bırakırken tüketici kredilerinin de hemen ensesinde yer alıyor. Ekonomim’in haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından paylaşılan 13 Şubat haftasına ait veriler, bireysel kredi kartı bakiyesinin 2,91 trilyon lira seviyesine ulaşarak tarihî bir eşiğe dayandığını ortaya koydu. İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerini kapsayan 3,02 trilyon liralık toplam tüketici kredisi hacmine iyice yaklaşan kart bakiyesi, bireysel borçlanmanın lokomotifi haline geldi. TL bazlı krediler içerisinde bireysel kredi kartlarını geçebilen tek kategori, büyüme sınırlarının daha gevşek uygulandığı 5,2 trilyon liralık hacmiyle KOBİ kredileri oldu. Haber Merkezi

