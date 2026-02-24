Vergi haftasında adil sistem çağrısı

Vergi Haftası “bilinç ve sorumluluk” mesajlarıyla başlarken sendikalar ve iktisatçılar vergi sistemindeki adaletsizliğe dikkat çekerek düzenleme çağrısında bulundu.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 37. Vergi Haftası kapsamında vergi bilincini artırmaya yönelik faaliyetler yürüteceği açıklanırken, sivil toplum temsilcileri özellikle dolaylı vergilerin bütçedeki yüzde 62’lik payına karşılık kurumlar vergisinin yüzde 11 seviyesinde kalmasını eleştirdi. Cumhuriyet’in haberine göre, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, son 12 yılda ücretlilerden kesilen gelir vergisinin 5,2 trilyon liraya ulaştığını, şirketlerden alınan kurumlar vergisinin ise 3,6 trilyon lirada kaldığını belirterek, gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi, ilk dilim oranının ücretliler için yüzde 10’a düşürülmesi, asgarî ücret istisnasının matrahtan indirim yoluyla uygulanması ve damga vergisinin kaldırılması gerektiğini ifade etti. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 200

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.