ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ŞUBAT 2026 CUMA - YIL: 57

26 milyon ton gıda çöpe gidiyor

27 Şubat 2026, Cuma 03:12
Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) Başkanı Hande Tibuk, son kullanma tarihi (SKT) ile tavsiye edilen tüketim tarihinin (TETT) karıştırılmasının Türkiye’de yıllık 46 milyar TL’yi aşan gıda israfına yol açtığını söyledi.

Tibuk, et-süt-yumurta-balık gibi riskli ürünlerde SKT’nin kritik olduğunu, makarna-konserve-kuru gıdada ise TETT’nin çoğunlukla “kalite” göstergesi olduğunu vurguladı. Açıklamada Türkiye’de her yıl yaklaşık 26 milyon ton gıdanın çöpe gittiği, israfın önemli bir bölümünün tarih etiketlerinin yanlış anlaşılmasından kaynaklandığı ifade edildi. Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre, “Açık büfe” ve büyük tabak kültürünün de israfı artırdığını söyleyen Tibuk, porsiyon kontrolü çağrısı yaptı.

Haber Merkezi

