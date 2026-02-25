Garanti borçlanmalarla enflasyon düşer mi?

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, “Hazine’nin bu borçlanmalarına akıl sır ermiyor” başlıklı bir yazı yazdı.

Aktaş yazısında, “Hazine’nin TÜFE’ye endeksli kağıt stokunun 660,5 milyar liralık bir düzeye ulaştığını paylaşıp detayları aktarınca eski bir Hazine bürokratından daha bu ay içinde yapılan ve beş yıl boyunca yıllık bazda yüzde 33 getiriyi garanti eden borçlanmaların da sorgulanması gerektiği yönünde bir mesaj aldım. Beş yıl boyunca, yani 2026, 2027, 2028, 2029 ve 2030 yıllarında her yıl için yüzde 33 garanti faiz! Hemen düzelteyim; faiz değil kira! Hani o yıllarda enflasyon tek hanelere, yüzde 5’lere inecekti! Eğer enflasyon yüzde 5’lere, bırakın yüzde 5’leri tek hanelere bile inse yüzde 33 getiriyi garantilemiş olanlara nasıl müthiş bir kaynak aktarılacak, düşünsenize!” ifadelerini kullandı.