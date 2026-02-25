Mazot zamları sofradaki yangını alevlendirir

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, 24 Şubat 2025–24 Şubat 2026 akaryakıt fiyatlarını karşılaştırarak iktidarın akaryakıt politikasını eleştirdi.

Durmaz, akaryakıt fiyatlarının oluşumunun şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiğini ve mazottaki vergi yükünün, özellikle üretimde kullanılan mazot için kaldırılması gerektiğini belirterek, “Dünyadaki bütün gelişmiş ülkeler çiftçisini destekliyor, ülkemizde ise iktidar mazotta vergi yüküyle çiftçimizin belini büküyor. Çiftçiyi, nakliyeciyi, esnafı ‘zamma alışın’ diyerek yönetemezsiniz. Mazot zamlarıyla üretimi boğarsanız, sofradaki yangını söndüremezsiniz. Bu düzen değişmeden ne çiftçi rahat eder ne vatandaş” şeklinde konuştu. Ankara - Anka

