IMF 'muhalefetle gizli görüşme' iddialarına cevap verdi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz’ın Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileriyle yaptığı görüşmeye yönelik eleştiriler devam ederken, IMF Pazartesi günü geç saatlerde konuya dair kapsamlı bir basın açıklaması yayınladı.

Görüşmenin gizli olduğu yönündeki eleştirilere yanıt olarak tüm istişarelerin mutat uygulamalar çerçevesinde gerçekleştiğini vurgulayan IMF açıklaması, Türkiye ile IMF arasındaki Dördüncü Madde İstişaresi çerçevesinde IMF'nin her sene ilgili ülkelerle ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydetti.

İstişare süreci kurallara uygun şekilde işledi

IMF basın açıklaması metninde, spekülasyonlara yol açan süreci açık bir şekilde betimledi: Söz konusu istişarelerde IMF'nin görevlendirdiği bir ekip, ilgili ülkeyi ziyaret edip, ekonomik ve finansal bilgiler toplar ve ülkenin ekonomik gelişmeleri ve politikalarını ülke yetkilileriyle tartışır. Söz konusu ekip, ilgili ülkedeki yetkililerle yapılan istişareler neticesinde bir rapor hazırlar ve bu rapor, IMF İcra Kurulu'nda ele alınır.

İlgili paydaşlar arasında, hükümet yetkililerinin yanı sıra özel sektör temsilcileri, siyasi partiler, akademi ve düşünce kuruluşlarının yer aldığı belirtilen IMF açıklamasında, bu görüşmelerin amacının ülkedeki ekonomik gelişmeler ve geleceğe dair öngörüler konusunda geniş bir yelpazeden bilgi edinmek olduğu kaydedildi.

Öztrak, görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Yani bu görüşmenin gizli olduğu nereden çıkarılıyor? IMF, iş dünyasıyla, akademisyenlerle ve muhalefetle de görüşür. Dünyanın birçok ülkesinde bunu yapmıştır. Kimse öküzün altında buzağı aramasın," dedi.

Görüşme, otel lobisinde kimliği bilinmeyen bir kişinin basına servis ettiği fotoğraf çekimlerine konu oldu.

Bu yıl da önceki yıllar gibi rutin bir şekilde gerçekleştirilen misyon ziyaretinin başında Donal McGettigan bulunuyordu ve ziyaret, 2019 yılı IMF Dördüncü Madde İstişaresi amacıyla 12-23 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Ziyaretler sonucunda hazırlanan değerlendirme notu ise, www.imf.org adresinde kamuya açık olarak yayımlandı.