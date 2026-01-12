Kiracı olmak artık lüks tüketim

Konut krizi, sadece ekonomik bir veri olmaktan çıkıp toplumsal bir barınma problemine dönüşmüş durumda.

Dünya Gazetesi yazarı Naki Bakır’ın OECD kira endekslerinden derlediği veriler, Türkiye’de kirada oturmanın artık bir temel ihtiyaçtan ziyade “lüks tüketim” haline geldiğini ortaya koyarken, 10 yıllık artış oranları da aradaki farkın bir “uçurum” olduğunu gösteriyor. Bakır’ın analizinde en dikkat çekici veri, 2015-2025 yıllarını kapsayan son on yıllık periyot oldu. Bu dönemde: OECD genelinde kira artış oranı ortalama yüzde 48,9 seviyesinde kaldı. Türkiye’de kiralar tam yüzde 1.457,7 oranında artış gösterdi. Naki Bakır, kira krizinin sadece yasal sınırlandırmalar veya kira artış oranlarına getirilen tavan fiyatlarla çözülemeyeceğine dikkat çekiyor. Bakır’a göre gelinen aşamada şu adımların eş zamanlı atılması gerekiyor: Enflasyonla kararlı mücadele, Konut arzının hızla artırılması, Kapsamlı ve kalıcı bir barınma reform paketi. Haber Merkezi

