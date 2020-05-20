Mayıs ayında tüketici güven endeksi artış gösterdi

Tüketici güven endeksi mayısta geçen aya göre yüzde 8,5 artarak 59,5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 8,5 arttı. Nisanda tarihinin en düşük seviyesi olan 54,9'a gerileyen endeks değeri mayısta 59,5'a yükseldi. Uzmanlar tüketici güvenindeki toparlanmanın koronavirüs salgınında görülen yeni vaka ve can kaybındaki gerileme nedeniyle ekonominin kademeli olarak açılma beklentisinden kaynaklandığını belirtiyor. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 9,3 artarak 79,2 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi de aylık bazda yüzde 9,5 yükselerek 81,8'e ulaştı. İşsiz sayısı beklentisi endeksi bu ay, geçen aya göre yüzde 2,9 artarak 55,3 olarak gerçekleşti. Tasarruf etme ihtimali endeksi ise yüzde 18 artışla 21,7'ye yükseldi. Euronews Türkçe

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