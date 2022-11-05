"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Keşke, ‘keşke’ dedirtmeseler

Faruk ÇAKIR
05 Kasım 2022, Cumartesi
Hukuk ve adalet meselesi Türkiye’nin önünde duran ve iyi işlemesi icap eden bir konudur.

Her ne kadar başka konular ön planda görünse de asıl mesele ‘hak, hukuk ve adalet’i tesis edip edememe meselesi olarak önümüzde duruyor. 

Diyarbakır’a, Dicle Üniversitesi (DÜ) ve Kamu Denetçiliği Kurumu iş birliğiyle düzenlenen “Ombudsmanlık ve Türkiye’nin 2023 Hedefleri” konulu konferansta konuşan Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç da dolaylı olarak bu meseleye işaret etmiş ve gençlere seslenirken; “Eğer hukukun üstünlüğü, hakkaniyet, adalet egemen kılınırsa Türkiye’nin huzuru, refahı artacaktır” demiş.

Bu tespite kim itiraz edebilir? Esas mesele bunları hayata geçirebilmekte. Maalesef Türkiye’yi idare edenler bu konuda geçer not alacak adımlar atabilmiş değil. Her ne kadar bazıları “Türkiye’ye hukuk adil bir şekilde işliyor” dese de hadiseler bunu tasdik edecek durumda değil.

Malkoç, cezaevlerinde, karakollarda veya diğer mekânlarda da işkenceye sıfır tolerans tanınarak, kötü muamele, işkence ve benzeri yanlışlıkların önüne geçildiğini dile getirerek, mazı cezaevlerin ‘müze’ye çevrildiğine de işaret etmiş. 

Malkoç, şunları da söylemiş: “Türkiye’de bundan sonra hiçbir zaman böyle cezaevi ve kötülükle anılacak yerler inşallah olmaz. Birçok anne, baba, kardeş, evlat yüreği yanarak burayı (Diyarbakır Cezaevini) hatırlamaktadır. Burada çok acılar, sıkıntılar çekilmiş, hukuk dışı çok eylemler ve işlemler yapılmıştır. Bunlar zihinlerde, yüreklerde acı olarak hâlâ saklanmakta. Ancak önemli olan bunlardan ders çıkarmaktır. Aynı şekilde Yassıada da Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak dönüştürülmüştür. Ulucanlar Cezaevi de aynı şekilde olmuştur. Bunlar Türkiye’de bir daha böyle şeylerin olmaması için zihinlere kazılan önemli olaylardır.”

Malkoç’un son tespiti de şöyle: “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve hakkaniyet üzerine yükselecek. Eğer hukukun üstünlüğü, hakkaniyet, adalet egemen kılınırsa Türkiye’nin huzuru, refahı artacaktır. Türkiye, milletler ve devletler yarışında insan hakları, demokrasi ve ekonomik gelişmişlik açısında da hak ettiği yeri alacaktır.” (AA, 3 Kasım 2022)

Türkiye’nin; insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve hakkaniyet üzerinden yükseleceği ve ‘zengin’ olacağına inancımız tamdır. Fakat, keşke idareciler de bunun gereğini yerine getirebilmiş olsa. Hal ve gidişe bakıldığında bu hedef ve maksatlara uygun adımlar atıldığını söylemek mümkün mü? İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü fiilen bertaraf edilmiş durumda değil mi? Türkiye’nin hak ettiği yeri alması ancak hak, hukuk ve adalet yolundaki kararlı yürüyüşüyle mümkün olur.

Keşke, bilinen doğruların gereği yapılsa ve idareciler bütün bir milleti ‘keşke’ demek durumunda bırakmasalardı...

Okunma Sayısı: 284
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sefalette utandıran birincilik

    Seçmenin % 60’ı Millet İttifakı’ndan yana

    Twitter'da işten çıkarmalar başladı

    İzmir'deki depremde balkondan atlayarak ağır yaralanan genç vefat etti

    Ağır yaralanan Madenci Taner Şen, patlamadan 21 gün sonra vefat etti

    İstanbul’da ürküten uyuşturucu rakamları

    Şehit Özkan Demir, dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    İşler tersine döndü

    Amasra'daki maden 4 gün önce teftiş edilmiş

    Kış zamlarla daha soğuk geçecek

    Papa: Silahlar sussun

    Molla Halil Alkış vefat etti

    Kitap fiyatlarına da zam geliyor

    İşsiz gazetecilerin sayısı artabilir

    21 günlük İsrail ablukasının ardından Nablus'tan önemli mesajlar

    İngiltere: Tel Aviv'deki Büyükelçiliğimizi Kudüs'e taşıma planımız yok

    ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye bir ciddi uyarı daha

    Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

    Bakan Koca: İzmir'deki depremde panik sebebiyle 64 kişi etkilendi, 1'i ağır 7 kişinin tedavi altında

    Türkiye, Avrupa kupalarındaki en iyi 4. sezonunu yaşıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya ve şahs-ı manevî
    Faruk ÇAKIR

    Keşke, ‘keşke’ dedirtmeseler
    Ahmet BATTAL

    Tahterevalli siyaseti ve Türk Tipi Başkanlık
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Dünya sefâlet birincisi” vizyonu!
    Genel

    Sefalette utandıran birincilik
    Ali FERŞADOĞLU

    Tahakkümün belasından kurtulmak ister misiniz?
    Genel

    Seçmenin % 60’ı Millet İttifakı’ndan yana
    Sertaç LÜSER

    Mersin kitap fuarında yaşananlar
    Mehmet ÇETİN

    Berberin hizmeti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.