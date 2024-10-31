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31 EKİM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Ya bu soykırımı durdurun ya da...

Faruk ÇAKIR
31 Ekim 2024, Perşembe
Dünyanın bir bölümü eğlencelerle gününü gün ederken, Gazze’den zulüm haberleri gelmeye devam ediyor. İsrail o kadar insan katletti ki, artık gelen ölüm rakamları neredeyse insanların ilgisini çekmemeğe başladı.

Dünya barışını temin için yola çıktığını kuruluşunda ilan eden Birleşmiş Milletler (BM) teşkilatı ise cinayetlere sözle tepki göstermiş olsa da zulmü engelleyebilmiş değil. Gerek BM Başkanı ve gerekse bazı ülke liderleri İsrail’e karşı yüksek sesle itirazlarını dile getiriyorlar. Fakat bu itirazlar şimdiye kadar Gazze ve Filistin’deki zulmü, cinayetleri, katliamı durdurabilmiş değil.

Filistin’in BM Daimî Temsilcisi Riyad Mansur da çok önemli bir mesaj vermiş ve BM’de yaptığı konuşma da şöyle demiş: “Faaliyetleriniz, hareketlerinizle uyumlu olsun. Ya bu soykırımı durdurun ya da sonsuza kadar susun.”

“Konuşmanın ne önemi var?” diyenler olabilir. Elbette esas olan icraattır, ama icraat yapabilecekleri uyarmak, ikaz etmek ve sarsmak da mühimdir. İşte bu beyan, bu konuşma ve bu çağrı bu yönüyle önemlidir.

İsrail’in suç üstüne suç işlemeye ve BM’nin her kuralını çiğnemeye devam ettiğini kaydeden Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Mansur, “İsrail, kendinin öldürme ve sömürgeleştirme iradesinin uluslararası toplumun can kurtarma ve barış sağlama iradesinden daha güçlü olduğu varsayımıyla hareket ediyor” demiş. (AA, 29 Ekim 2024)

Mansur, İsrail’in uluslararası hukuku baştan yazmaya çalıştığını kaydederek; siviller, insanî yardım çalışanları ve gazetecilerin öldürülmesi gibi suçların İsrail için sadece başkaları tarafından yapıldığında “barbarca” olduğunu ifade etmiş.

Mansur, sözlerini şöyle sürdürmüş: “İsrail’in bize insan gibi davranmamasına, bizi silme çabalarına daha ne kadar izin vereceksiniz? İsrail’in yıkım ve açlıkla Filistin halkını Gazze’nin kuzeyinden başlayarak yok etmesi sizin için kabul edilebilir mi? Yapacak hiçbir şeyiniz yok mu? Yapacak çok şeyiniz var. Filistin halkı teslim olmadı, siz de olmamalısınız. Artık soykırıma karşı çıkacak mısınız? Şimdi değilse ne zaman? Kurtaracak hayat kalmadığında mı? İsrail her bir kırmızı çizgiyi geçti, her kuralı ihlâl etti ve her yasağı çiğnedi. Ne zaman yeter diyeceksiniz? Ne zaman harekete geçeceksiniz? Faaliyetleriniz, hareketlerinizle uyumlu olsun. Ya bu soykırımı durdurun ya da sonsuza kadar susun.”

Gerçekten de İsrail’in çiğnemediği bir ‘uluslar arası kural’ kaldı mı? BM’nin ya da ‘büyük devletler’in bu apaçık zulme rıza gösterircesine susması, ya da sadece sözlü kınamalarla iktifa etmesi ‘kıyamet alâmeti’ anlamına gelir. 

Filistin’in BM Daimî Temsilcisi Riyad Mansur sözünü biraz değiştirip şöyle diyelim: Ya bu soykırımı durdurun, ya da bu soykırımı durdurun!

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